18ª Fenaostra começa nesta quarta-feira

A 18ª Fenaostra – Festa Nacional da Ostra e da Cultura Açoriana inicia sua programação nesta quarta-feira, 11, e vai até domingo, 15, no Mercado Público e Largo da Alfândega. A abertura oficial está marcada para às 18h. Com o cunho 100% manezinho e entrada franca, a festividade contará com mais de 50 espaços entre restaurantes, bares, venda de artesanato da cidade, cervejas locais e a presença do Caminhão do Peixe, que venderá somente ostras in natura. Para animar a festa, mais de 30 bandas do município passam pelo palco do 1º Festival de Talento Fenaostra.

“Essa é uma festa tradicional da cidade, portanto devemos valorizar ao máximo a nossa cultura. Por isso, ela é 100% Manezinha e mudamos o local para o Mercado Público e Largo da Alfândega. Outra questão é de dar livre acesso ao evento a todos que querem participar sem cobrar valor de ingresso como vinha sendo realizado”, afirma o prefeito Gean Loureiro.

A festa também irá estimular a sustentabilidade. Nos restaurantes, haverá a opção de compra de copos personalizados do evento reutilizáveis. O objetivo é substituir os copos descartáveis, contribuindo para o consumo consciente e possibilitando a redução de até 80% dos resíduos gerados.

Horários

Quarta-feira (11) – das 12h às 23h

Quinta-feira, sexta-feira e sábado (12,13 e 14) – das 10h às 23h

Domingo (15) – das 10h às 18h

Confira a programação cultural de forma mais detalhada:

Dia 11 de outubro – quarta-feira

12h00 – Som mecânico

14h00 – Boi de mamão da Creche do Campeche

18h00 – Cerimonial de abertura Oficial da 18ª Fenaostra e Premiação do Concurso Gastronômico

19h00 – Velha Guarda da Unidos da Coloninha

20h00 – Unidos da Coloninha

21h00 – Banda Soob

23h00 – Encerramento

Dia 12 de outubro – quinta-feira

10h00 – Som mecânico

11h00 – Futsamba de São José

13h000 – Banda Hit me

15h00 – Banda Dilema Nacional

17h00 – Banda Tocaia

18h00 – Velha Guarda da Consulado

20h00 – Copa Lord

21h00 – Banda Pra Lá e Pra Cá

23h00 – Encerramento

Dia 13 de outubro –sexta-feira

10h00 – Som mecânico

12h30 – Junior Lemos

14h00 – Banda Oitavo Eu

16h00 – Banda Damassa

17h00 – Banda Pururuca Plantinada

18h00 – Polyana Reis

19h30 – Velha Guarda do Dascuia

20h30 – Protegidos da Princesa

21h30 – Banda Chalemarrom

23h00 – Encerramento

Dia 14 de outubro – Sábado

10h00 – Som mecânico

11h00 – Banda na Pilha

13h00 – Banda Os Vagamundos

14h00 – Zin Biancha

16h00 – Banda Jah Volta

17h00 – Banda Blame

18h00 – Velha Guarda da Copa Lord

20h00 – Nação Guarani

21h00 – Banda Tomahawk

23h00 – Encerramento



Fonte: Floripa News