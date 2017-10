5ª GP Outubro Rosa de Ciclismo encerra programação especial em Itapema

Itapema foi palco de mais uma grande competição de ciclismo. No último domingo (29), mais de 120 ciclistas alinharam para a disputa do 5ª GP Outubro Rosa de Ciclismo. O evento foi realizado pela Associação Pedala Itapema de Ciclismo com apoio da Prefeitura de Itapema e supervisão da Federação Catarinense de Ciclismo.

A concentração dos ciclistas aconteceu na Avenida Beira Mar, região da ponte do Suspiro, no centro. As 14 categorias pró/federadas mais 10 categorias sport SPEED/MTB foram divididas em 05 baterias que largaram separadamente a partir das 08 horas, no circuito de 4 km montado na avenida beira mar.

Na principal bateria, onde correm os ciclistas das categorias elite, júnior, sub 30 e máster A o pelotão se manteve compacto por quatro voltas, mas depois foi se quebrando, selecionando dois grupos menores. Na ponta, as equipes de Itapema, Joinville e São Jose fizeram uma prova de marcação e de ataques. Algumas outras equipes até se aventuraram, mas nenhuma fuga conseguiu se dar bem na ida e volta do percurso.

A situação da prova mudou assim que os dois pelotões escapados receberam o sinal do sino para partir para a chegada no topo do mirante do encanto, no bairro canto da praia.

Fabio Nery da equipe de Joinville e Frank Sinatra da equipe de Itapema conseguiram sair em uma fuga. A dupla impôs um ritmo forte e quilometro a quilometro, foi abrindo dos dois pelotões, no meio da subida do mirante Frank Sinatra ultrapassou Fabio e cruzou a linha de chegada em primeiro com Fabio em segundo.

O pódio pró ainda teve Alessandro Ferreira, de Joinville em terceiro lugar e Sergio Reis, de Itapema em quarto. Geovanni Frazão, de São Jose, completou o pódio na quinta posição.

Os resultados de todas as categorias estão disponíveis no link abaixo: http://ciclismosc.com.br/site/index.php/site/visualizar_resultados/pdf-resultados-1-772.pdf



Fonte: Floripa News