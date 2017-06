6 dicas para deixar seu passeio na Festa do Pinhão ainda mais top

<p>Vai curtir o feriadão na Festa do Pinhão, que ocorre até domingo (18), em Lages? Visitamos o evento na noite desta quarta-feira e selecionamos algumas coisas legais que valem a pena conferir, comer ou comprar quando se está pela festa mais popular da Serra catarinense: </p><p> <b>1 – Não fique apenas no Parque de Exposições Conta Dinheiro<br></b> </p> Foto: Yasmine Fiorini / Agência RBS <p> No Recanto do Pinhão, estrutura montada na Praça João Costa, no Centro, é possível fazer uma espécie de esquenta para a festa. A partir das 15h desta quinta e das 10h de sexta a domingo, há shows gratuitos de grupos locais. No espaço, também há barraquinhas que vendem comidas típicas. Dá pra comprar quentão a partir de R$ 4, ponche (quentão com gemada e açúcar) a R$ 5, paçoca de pinhão a R$ 10 e entreveiro a R$ 15. </p><p> <b>2 – Compre um descascador de pinhão <br></b> </p> Foto: Yasmine Fiorini / Agência RBS <p> Quem nunca mordeu um pinhão estragado ou bichado e se arrependeu amargamente de tentar abri-lo com a boca? A empresa Scain, de Caxias do Sul, produz máquinas industriais e para reaproveitar o material que sobrava no processo de fabricação decidiu criar a máquina de descascar pinhão. Não é exatamente uma novidade – existe há oito anos – mas a empresa participa pela primeira vez da festa, em um stand no Shopinhão. A engenhoca custa R$ 130, no dinheiro ou cheque. </p><p> <b>3 – Substitua a salsicha por pinhão<br></b> </p> Foto: Yasmine Fiorini / Agência RBS <p> Parece, mas essa não é uma dica para vegetarianos – na praça de alimentação do Shopinhão, é possível comer cachorro-quente com pinhão moído com carne e bacon no lugar da salsicha. A iguaria é vendida na barraquinha Du Gão por R$ 15. A repórter é vegetariana e não pôde experimentar, mas o vendedor garantiu que tem boa aceitação entre o público. </p><p> <b>4 – Você também pode substituir o quentão por ponche, por exemplo <br></b> </p> Foto: Yasmine Fiorini / Agência RBS <p> O ponche é uma bebida tradicional da região e nada mais é que o quentão misturado com gemada e chantili. Brigida Oliveira, da barraquinha Casa do Pinhão, disse que esse ano está vendendo mais que o ano passado – segundo ela, porque fica mais suave e docinho. E bota doce nisso! O preço da bebida é tabelado – R$ 8. </p><p> <b>5 – Bugio da Mirtes <br></b> </p> Foto: Yasmine Fiorini / Agência RBS <p></p><p> Pergunte para qualquer lageano o que beber na Festa do Pinhão e ele provavelmente falará: bugio da Mirtes. Não fique com uma cara de pamonha quando ouvir o nome dessa bebida alcoólica, muito famosa na região. O bugio é uma cachaça fervida durante três dias com melado e ervas. E a Mirtes é uma empresária conhecidíssima na cidade, uma autêntica lageana faca na bota, que além de ter barraca na festa há 26 anos, é jipeira e sua festa de aniversário, o Niver da Mirtes Baby, reúne milhares de pessoas. Ah, o bugio custa R$ 10 na barraquinha que leva seu célebre nome. </p><p> <b>6 – Ir de alma aberta </b> </p><p>Esse é o conselho da blogueira de moda lageana Ana Lopes, que frequenta a festa desde criança: “Tem que vir com alma aberta para receber a energia positiva. Apesar de ter várias opções e atrações, é um evento tradicionalista, que surgiu por causa das Sapecadas. E o lageano é muito acolhedor. Você pode ficar na casa de qualquer amigo lageano e pode ter certeza que o café vai sempre estar na mesa te esperando”, garante. Obrigada pela hospitalidade, lageanos! </p><p> <b>Confira a programação do feriadão:</b> </p><p> <b>Quinta-feira (15)</b> </p><p> Palco Principal<br> O Rappa, Gazu e Iriê, Magnólia e Santograau </p><p> Palco Nativista<br> Gian Carlo Orsoletta e João Luiz Corrêa </p><p> <b>Sexta-feira (16)</b> </p><p> Palco Principal<br> Cabaré Night Club, Zé Neto & Cristiano, Armandinho e Malbec Trio </p><p> Palco Nativista<br> Adriano Athayde, Grupo Moda Boa, Volmir Martins e Os 4 Gaudérios </p><p> <b>Sábado (17)</b> </p><p> Palco Principal<br> Luan Santana, Anitta, Victor e Leo, Breno e Caio Cesar e Moha Festival </p><p> Palco Nativista<br> Jones Andrei Vieira, Marcelo Oliveira e Quero Quero</p><p><b> Domingo (18)</b></p><p> Palco Principal<br> Henrique e Juliano, Marília Mendonça e Edson Augusto</p><p> Palco Nativista<br> Reginaldo Farber, Os Ponchianos, Walther Morais e Criado em Galpão </p><p><b>Agende-se<br></b>Festa do Pinhão<br><b>Quando</b>: até 18 de junho<br><b>Onde</b>: Parque de Exposições Conta Dinheiro, na Avenida Luiz De Camões, em Lages<br><b>Quanto</b>: os ingressos variam entre R$ 55 e R$ 85 pista 1º lote dependendo do dia, e estão à venda pelo <b style=”background-color: white;”> site </b> </p><p> <i>A repórter viajou a convite da Brahma</i> </p><p><b>Leia mais:</b></p><p> <b>Maiara e Maraisa fazem show mais aguardado da Festa do Pinhão na noite de quarta-feira</b> <b><br></b></p><p><b> Após anunciar pausa na carreira, O Rappa faz miniturnê por Santa Catarina neste feriadão <br></b></p><p><b></b></p><p> <b>Valsa “Flor do Bem Querer” leva o primeiro lugar na Sapecada da Serra Catarinense</b> </p><p><b></b><br></p><!– contentFrom:cms –>

