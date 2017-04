A cada 27 horas, um ciclista fica ferido nas rodovias estaduais e federais de Santa Catarina

<p>Em reportagem especial publicada na edição deste fim de semana, o DC revela que, apesar de contabilizar 53 ciclistas mortos e 641 feridos (quase 1 por dia, ou 1 a cada 27 horas) nas estradas que cortam Santa Catarina nos anos de 2015 e 2016 – mais 9 somente nos três primeiros meses de 2017 –, Santa Catarina não conta com infraestrutura viária adequada para quem usa as bikes para treinar ou se deslocar no dia a dia. As próprias polícias rodoviárias federal e estadual reconhecem o problema e pedem que os usuários evitem SCs e BRs. </p><p>O repórter Ânderson Silva conta histórias de vítimas e mostra que entidades pedem a criação de uma secretaria exclusiva para que sejam contemplados com obras viárias adequadas, mas a reivindicação não encontra eco no Departamento Estadual de Infraestrutura (Deinfra). </p><p>Para tornar os ciclistas visíveis à sociedade e ao poder público, ativistas têm feito protestos, criado associações, pintado faixas nas ruas e produzido placas de sinalização que os insiram, ainda que simbolicamente, no contexto do congestionado e violento trânsito das cidades.<br></p><p>Clique na imagem abaixo para acessar o especial:</p> <p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense