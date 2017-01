"A crise nacional bateu muito forte no Estado", diz Antonio Gavazzoni

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>O mês de dezembro foi de recorde na arrecadação, quando o Estado alcançou a marca de R$ 2,1 bilhões – boa parte pela ajuda da repatriação. O secretário da Fazenda de SC, <b> Antonio Gavazzoni </b>, é cauteloso na projeção para 2017. Cita que o orçamento prevê apenas 2% nominal a mais.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Estela Benetti – Como o senhor avalia o desempenho da arrecadação de SC em 2016?</b></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Antonio Gavazzoni – </b>A crise nacional bateu muito forte no Estado. O ambiente de negócios teve uma grande queda nos últimos 12 meses em Santa Catarina e isso se refletiu no PIB estadual. Tivemos uma queda em 12 meses, até setembro último, de 5,1% do PIB. No ano, tivemos um crescimento nominal de 3,51% da arrecadação, o que foi fundamental para conseguir o equilíbrio das contas. Acho importante comparar SC com o resto do Brasil. O Espírito Santo, por exemplo, teve uma queda de receita de 3,7% e nós tivemos um crescimento de 3,51%. Os outros Estados que aumentaram a carga tributária podem ter uma arrecadação parecida com a nossa. O grande legado do governo de Raimundo Colombo é fazer com que o Estado saia da crise como o mais competitivo do Brasil. SC vai crescer acima da média nacional e, possivelmente, vai liderar o crescimento no Brasil por muitos anos.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>EB – Quanto será investido pelo Pacto este ano?</b></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>AG – </b>Vamos manter o volume de R$ 2 bilhões de investimentos em infraestrutura em 2017. Repetiremos a média dos últimos anos para avançar em obras estruturantes que vão dar competitividade ao Estado.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>EB – O Pacto envolve financiamento que terá que ser pago depois. Pessoas da oposição falam que isso vai elevar a dívida no futuro…</b></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>AG – </b>Santa Catarina é um dos Estados menos endividados do Brasil. Quando assumimos, o governo tinha mais de 100% de comprometimento da receita corrente líquida com dívidas. O limite da Lei de Responsabilidade Fiscal é 200% dessa receita. Reduzimos e hoje estamos com apenas 45%, um dos menores do Brasil. Isso é uma vitória fantástica. Uma das grandes críticas no Brasil é o déficit em infraestrutura. Estamos corrigindo isso no Estado.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>EB – Como o governo conseguiu resultado positivo na arrecadação num ano de recessão?</b></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>AG – </b>Uma das razões é que conseguimos criar uma atmosfera positiva sem elevar a carga tributária. Além disso, aprimoramos os controles de arrecadação. A Fazenda avançou muito em gestão e tecnologia nos últimos tempos. Também fizemos 270 operações de combate à sonegação e inadimplência. É um novo recorde. A cada ano ficamos mais competentes, ganhamos mais qualidade. Quando você mantém o monitoramento sobre os principais setores, a gente consegue ter um desempenho superior à média brasileira. A própria folha de pagamento cresceu quase 10% no ano, mas conseguimos pagar garantindo o que estava na lei.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>EB – E o resultado de dezembro como foi?</b></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>AG – </b>Tivemos em dezembro a melhor arrecadação da nossa história. Há dois anos definimos a meta de ultrapassar os R$ 2 bilhões de arrecadação mensal. Em dezembro chegamos a R$ 2,1 bilhões, superando a barreira de R$ 2 bi. Tivemos ajuda da repatriação em R$ 60 milhões, Mesmo assim, foi um mês fora da curva.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>EB – Qual foi o mês mais difícil?</b></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>AG – </b>O mais difícil foi agosto. A gente esperava crescimento, mas ele não veio. Registramos queda de -0,65. Foi um momento bastante difícil. Imaginamos que teríamos dificuldades maiores, mas deu para pagar as despesas. Nossas estratégias ajudaram. A primeira delas, que vamos manter para 2017, é não repassar para a sociedade o custo da estrutura pública, ou seja, não vamos aumentar impostos. Também não vamos conceder aumentos salariais. Vamos respeitar os aumentos já concedidos, como o novo piso salarial do magistério, mas não vamos fazer novas concessões. Vamos baixar uma resolução que determina que nenhum processo de aumento da folha de pagamento vai tramitar em 2017. Mas vamos pagar em dia a folha.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>EB – Um dos problemas de 2016 foi a falta de recursos para saúde. Isso será resolvido neste ano?</b></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>AG – </b>O deputado Gelson Merisio apresentou uma PEC que foi aprovada pela Assembléia e eleva o percentual da receita corrente líquida para a saúde de 12% para 13% este ano. Isso significa mais R$ 200 milhões. Escalona 1% ao ano até 15%. Aliado a isso, o Estado já vem aplicando o recurso acima do mínimo obrigatório porque a saúde é prioridade. A cada ano, a despesa vai subir porque nesse setor tudo é dolarizado, as tecnologias, os remédios… A inflação do setor é o dobro da média brasileira. Afora isso, a demanda cresce numa crise porque as pessoas desempregadas precisam mais da saúde pública.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>EB – O mercado prevê crescimento de 0% a 1% do PIB do país este ano. O que o governo está prevendo para o Estado?</b></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>AG – </b>A arrecadação de 2016 ficou R$ 1,8 bilhão abaixo do orçado. Isso é grave. Todo janeiro a gente faz uma programação financeira do ano e contingencia. O déficit que ocorreu em face do orçamento só não virou um problema maior porque fizemos contingenciamento evitando comprometer recursos. Para este ano, fomos super conservadores em função da crise. Colocamos um orçamento 2% maior. É muito baixo, mas mesmo assim, comparado com o do ano passado, está R$ 1,8 bi acima da capacidade de arrecadação. Então, de novo, neste mês de janeiro fazer contingenciamento em todas as áreas para que o dinheiro que entrar ao longo do ano seja usado sem surpresa, em primeiro lugar para o pagamento a folha, fornecedores e poderes. Se tivermos condições de iniciar um projeto novo, faremos. Senão, não.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>EB – SC protagonizou a renegociação da dívida com a União. Qual é o efeito alcançado?</b></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>AG – </b>Foi uma estratégia criada em Santa Catarina, mas que salvou todos os Estados brasileiros. Se não fosse isso, o caos na sociedade pela falta de serviços públicos seria generalizado no país. Aqui no Estado foi fundamental para manter o equilíbrio fiscal. Este ano, continuamos com o reflexo positivo disso. Fonte: Diário Catarinense