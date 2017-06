"A economia de Joinville deve crescer mais do que a média nacional", diz presidente da Acij

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>O empresário Moacir Thomazi assume na segunda-feira à noite, em evento na Sociedade Harmonia Lyra, o quarto mandato à frente da Associação Empresarial de Joinville (<b> Acij </b>), a poderosa entidade que representa a maior economia do Estado. Ela atua na representação da cidade e defesa de pleitos empresariais. Thomazi, que foi professor universitário, secretário de Educação do município e do Estado, presidente do <b> jornal A Notícia </b>e hoje preside a Acij e a corporação local de <b> bombeiros voluntários </b>, afirma que a economia de <b> Joinville </b> cresce mais do que a média. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>O senhor vai assumir o quarto mandato à frente da Acij. Qual é o plano de trabalho para essa nova etapa?</b></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Os mandatos da Acij são de um ano, sempre com reeleição. Eu fui eleito e reeleito anos atrás e agora, novamente. Não há grandes novidades porque a Acij é uma instituição que tem mais de 100 anos e é bem estruturada. Estamos dando uma mexida interna. Fazendo um orçamento estruturado, que não tínhamos. Estamos vendo se temos um controle de geração de caixa. A Acij tem folga financeira, mas à medida que o compromisso financeiro vem, vai sendo pago, mas estamos fazendo essa estruturação para saber onde a gente vai. <br><br><b>O que a entidade prioriza?</b></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>O grande papel é fazer um pouco essa defesa dos interesses da cidade, junto à s autoridades, até da cultura, dos costumes. E também estimular os agentes. A Acij é muito respeitada, tem uma representação muito grande. Nosso contato com as autoridades é sempre tranqüilo, o governador atende, os secretários atendem. Pontualmente, temos ações como o empenho para que saia a duplicação das ruas Dieter Schmidt e Edgar Meister. Foi um pleito da Acij, tentamos via convênio 85, mas uma decisão judicial impediu. Estivemos com o governador Raimundo Colombo e ele disse que vai fazer a obra de qualquer maneira, o edital esta correndo. Também nos envolvemos com a duplicação da Av. Santos Dumont. <br><b><br>Quais são mais preocupantes problemas da cidade na sua avaliação?</b></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Os problemas de Joinville são os mesmos de qualquer cidade, como segurança e saúde. Não temos tanto problema de educação. A educação municipal é boa, ganhou prêmio nacional e as escolas estão bem equipadas. Mas a saúde é muito deficitária e, com o alto desemprego, piorou. O prefeito Udo Döhler entrou destinando 35% da receita do município em saúde, chegou a gastar 42% e, agora, está em 40%. O Hospital Municipal São José está sempre lotado. Vêm pacientes de toda região. Na segurança, enfrentamos falta de policiais, também há falta de mobilidade, mas a prefeitura está bem. O prefeito Udo Döhler diz que em dois anos, a prefeitura vai trabalhar 24 horas por dia, com serviços totalmente digitais. <br><br><b>Como vai a economia de Joinville?</b></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>A economia do município está bem. Houve uma melhora da economia nacional com crescimento do PIB no primeiro trimestre. Tivemos um número positivo de empregos. No último levantamento do Caged para a cidade, só o setor da construção civil teve saldo negativo. A economia de Joinville deve crescer mais do que a média nacional nos próximos anos. Hoje é a terceira maior cidade do Sul do Brasil e eu creio que em 10 ou 12 anos poderá ser a segunda, passando Porto Alegre. A capital do Rio Grande do Sul está aquele sufoco devido a crise no setor público. <br><br><b>E a situação do presidente Michel Temer?</b></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>O presidente Temer diz que as reformas vão andar de qualquer maneira. Na avaliação dos empresários, Temer não é a melhor solução, mas a menos pior. Se entrar outra pessoa, até montar a equipe acaba o mandato. Esperamos que as reformas sejam aprovadas. O deputado federal Luiz Carlos Hauly disse na Acij que vai aprovar a reforma tributária ainda este ano. Se o poder público atrapalhar menos, o empresário toca a vida dele. Algumas empresas de Joinville estão investindo, gerando emprego, mas não recuperaram a queda dos últimos dois anos. <br><br><b>Vê descolamento entre economia e política?</b></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Acho que está havendo um certo descolamento à medida que as reformas avançam. A aprovação da reforma trabalhista animaria o empresário. Há informação de que o Brasil tem mais demandas na Justiça do Trabalho do que todo o resto do mundo. Há alguma coisa errada nisso.<br><b><br>O prefeito de Joinville é ex-presidente da Acij e os empresários ajudaram a elegê-lo. A Acij está gostando da gestão?</b></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Udo Döhler foi presidente da Acij por seis ou sete mandatos. É um empresário de primeiro nível, realizador. Recebeu a prefeitura com muitos problemas, mas já fez muita coisa. Digitalizou toda a prefeitura. Qualquer outra pessoa não teria conseguido fazer o que ele fez. Além de ter uma capacidade de trabalho enorme, ele é um trator, vai fazendo. Claro que a entidade tem demandas no executivo. Uma das críticas é a demora nos licenciamentos ambientais.

Fonte: Diário Catarinense