A experiência de uma boa alimentação

<p>Há algum tempo, a alimentação fora do lar faz parte da rotina dos brasileiros. Ao longo dos anos, o setor se fortaleceu e, atualmente, conta com mais de 1 milhão de empresas formalizadas no país. De acordo com o IBGE, nos centros urbanos, os gastos com alimentação fora do lar ultrapassam 25% da renda média familiar. O setor representa 2,4% do PIB, movimenta R$ 140 bilhões na economia e responde por 3,1% da arrecadação de impostos.<br></p><p>Para muitos, a escolha por comer fora de casa é diretamente associada à praticidade. Porém, um novo conceito vem ganhando espaço e expandindo a oportunidade de mercado. O Food Experience é um modelo que considera, além da comodidade, do sabor e do preço, outros componentes intangíveis que são levados em conta pelo consumidor na hora de optar por fazer uma alimentação fora do lar.<br></p><p>A busca por uma vivência memorável é cada vez mais comum entre quem opta por comer fora de casa. O consumidor relaciona a ida a um restaurante com um momento carregado de simbologias. Os clientes buscam atendimento primoroso, gostam de aprender sobre o processo de produção de um prato, conhecer a marca e o conceito da empresa, participar de alguma atividade, degustar e apreciar a história do local. Vivemos em um tempo em que a experiência vivida tem um valor imensurável.<br></p><p>Somado a isso, está o crescimento na procura por alimentos orgânicos, funcionais, sustentáveis e saudáveis. De acordo com uma pesquisa da Associação Paulistana de Supermercados (Apas), em 2015, 79% dos consumidores disseram ter trocado sua alimentação por comidas mais saudáveis. Esses números, se inseridos no contexto do Food Experience, podem gerar resultados positivos para o setor.<br></p><p>Diante desse cenário, há uma grande oportunidade de atuação, em que os empreendedores podem explorar, de maneira planejada, formas de oferecer ao cliente mais do que uma refeição, mas uma experiência cultural carregada de sentimentos. O Sebrae/SC, juntamente com parceiros do segmento e por meio de projetos específicos, busca incentivar os empreendedores catarinenses a inovar, com o objetivo de valorizar a gastronomia do nosso Estado e transformá-la em referência mundial.<br></p><p><i><b>*</b>Roberto Tavares de Albuquerque é gerente da Unidade de Atendimento Coletivo do Sebrae/SC</i></p><p><b> Concorda com o autor? Quer publicar um artigo sobre o tema ou assunto correlato? Participe do Vozes! </b><i><br></i></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense