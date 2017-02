A jovem Kailane Muniz é o orgulho da Baixada

O Dia

– Moradora de Queimados foi aprovada na 1ª fase do The Voice –

Queimados – No último episódio do programa The Voice Kids, da Rede Globo, uma apresentação chamou a atenção dos jurados e do público. Com voz afinada e uma performance segura no palco, Kailane Muniz, 14, moradora de Queimados, foi muito elogiada.

A menina está no time de Ivete Sangalo na próxima fase. Poucos minutos antes de entrar no palco, Kailane chorou, estava nervosa e jamais imaginou que todas as cadeiras se virariam para ela. “Foi uma grande surpresa, não esperava. Fiquei muito feliz”. Depois que o programa foi ao ar, a jovem tem experimentado um pouquinho da fama. “Aonde vou tem alguém querendo autógrafo ou tirar uma foto; estou me sentindo importante. Eles dizem: olha a menina do The Voice”, diz.

O The Voice foi uma surpresa da mãe, Bárbara Cristina da Silva, 37 anos. “Fiz escondido dela. Mandei vídeos que tinha guardado no computador. Imagens dela cantando na igreja. Em julho me ligaram e falaram que era do The Voice. Eu quase não acreditei. Mas no fundo sempre soube que ela ia brilhar em algum momento”. Kailane mora com o pai, que é eletricista, a mãe, manicure, e com dois irmãos mais velhos. A caçula da família começou a cantar aos 7 anos, na igreja, por influência da irmã mais velha. Ele tem um grupo ao lado dos irmãos, o Trio Muniz. “Comecei a cantar na igreja, nunca fiz aula de canto. As pessoas nem acreditam”.

Enquanto aguarda a fase de batalhas do programa, Kailane continua cantando normalmente nos cultos da Igreja. “Sonho em poder algum dia seguir carreira e ser uma cantora gospel”, revela a menina.

