"A Moeda Verde está para Florianópolis como a Lava Jato está para o Brasil", diz procurador do MPF

<p>Mesmo sem ter lido a sentença da <b>Operação Moeda Verde</b> proferida na noite de quarta-feira pela Justiça Federal, o procurador do Ministério Público Federal (MPF), João Marques Brandão Néto, disse nesta quinta que ela é uma decisão marcante e tem efeito educativo sobre as ocupações ambientais irregulares em Florianópolis.</p><p>Ao ser indagado sobre os inúmeros casos de corrupção destacados pelo juiz Marcelo Krás Borges, citados como evidentes na ação penal, o procurador compara com a Lava Jato:</p><p>— A Moeda Verde está para Florianópolis como a Lava Jato para o Brasil.</p><p>Brandão preferiu não comentar o teor das penas em razão de que ainda poderá haver recursos. Quanto à s demolições determinadas pelo juiz do hotel Il Campanário e de cinco beach clubs em Jurerê Internacional, o procurador afirma ser uma questão imprevisível o tempo que essas medidas podem levar para acontecer. </p><p><b>Confira a entrevista:</b></p><p><b>Qual a sua avaliação sobre a sentença do juiz Marcelo Krás Borges?</b></p><p>— Não li ainda por questões profissionais e não quero falar sobre a sentença. Porque se eu tiver que falar, falarei em recurso. Até porque tenho que discutir com o doutor Barragan e o doutor Walmor (colegas procuradores).</p><p><b>Mas o senhor soube evidentemente que teve condenações e penas altas?</b></p><p>— Isso só vou me manifestar se houver recurso.</p><p><b>A respeito das demolições, o juiz determinou o que o MPF havia pedido.Assim, esse é um pedido decorrente da condenação.Como funcionará na prática essa determinação das demolições?</b></p><p>— Na prática, depois que transitar em julgado, se vai executar a sentença. Chama-se execução penal.</p><p><b>Pode levar anos?</b></p><p>— Olha, à s vezes as contas da gente não estão de acordo com a sistemática decorrente da informatização e tal. Pode demorar, haver recursos em outras instâncias, pode haver julgamento rápido, é uma questão imprevisível. Para ter anos é precipitado falar.</p><p><b>A respeito das consequências na natureza com as ocupações em APP. O juiz destaca isso na sentença e diz que a população acabou tendo prejuízos em não poder desfrutar de um local permanente. O senhor concorda?</b></p><p>— Sou uma pessoa legalista. Se a lei diz que não pode… Isso é um problema que vem se enfrentando desde 1726, esse problema de ocupação da praia. Nós já temos essa ordem régia proibindo se construir nas praias do Rio de Janeiro. É um problema que temos que resolver, que já tem três séculos: fazer uma ocupação racional, medida. Se não, vamos ficar com um problema infinito.</p><p><b>Sobre a corrupção, a sentença diz que houve envolvimento de empresários e a esfera pública. A nível nacional vivemos o momento marcante hoje com a Operação Lava Jato. A sentença da Moeda Verde é um marco?</b></p><p>— Eu diria que a Moeda Verde está para Florianópolis como a Lava Jato está para o Brasil. Essa é uma operação marcante, uma sentença marcante e ela vai mostrar para as pessoas que o Judiciário está atento a essas ocupação ambientais irregulares.<br></p>

Fonte: Diário Catarinense