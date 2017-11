Abertas inscrições de cursos gratuitos para bolsistas do Programa Novos Valores

Estudantes que participam do programa de estágios Novos Valores, iniciativa do Governo de Santa Catarina por meio das Secretarias de Estado da Administração (SEA) e da Educação (SED), ganham mais uma oportunidade para aperfeiçoar e ampliar os conhecimentos. Está aberto desde a última segunda-feira (30), o período de inscrições para 22 cursos à distância de forma totalmente gratuita pelo Programa EAD SC Para Bolsistas. Interessados devem se inscrever pelo ead2.sc.gov.br até 6 de novembro.

A oferta é fruto de uma parceria entre SEA e a Escola Virtual de Administração Pública em conjunto com a Diretoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (DGDP). Podem se inscrever estagiários de nível médio, profissionalizante e superior, independente da área do curso. “Os cursos são totalmente à distância e sem tutoria, ou seja, o bolsista poderá fazê-los de onde estiver, mas respeitando 30 dias para concluir, assim ficando garantido o direito de receber o certificado da Escola Virtual Deap. A capacitação poderá ser aproveitada de acordo com a instituição de ensino do aluno, para serem utilizados na complementação da carga horária das atividades complementares exigidas no currículo dos cursos de nível superior”, exemplifica Tânia Hames, diretora da escola.

Todos os cursos de nível superior (graduação, licenciatura ou tecnólogo) exigem na grade curricular horas/aula de atividade complementar e os oferecidos pela Escola Virtual Deap são certificados, podendo ser utilizados de acordo com os critérios estabelecidos pela instituição de ensino do bolsista.

Com a ideia de oportunizar a todos os participantes do Programa Novos Valores, as vagas serão ilimitadas e será disponibilizado três momentos para inscrições, sendo de 30 de outubro a 6 de novembro; 23 a 30 novembro; 15 a 22 de janeiro de 2018. Ao concluírem o curso, os estudantes serão certificados.

Atualmente, em todo o estado, 2.546 estudantes da rede pública estadual e privada participam de estágio pelo Programa Novos Valores com investimento de R$ 18 milhões. Um dos destaques da educação catarinense em 2017 foi a ampliação de 1.075 vagas de estágio nas escolas estaduais que teve como intuito oportunizar aos jovens o primeiro contato com ambientes profissionais.

Mais cursos e oportunidades para 2018

Com o objetivo de auxiliar os jovens no desenvolvimento profissional e pessoal para o ingresso no mundo do trabalho, estão sendo projetados mais de 150 novos cursos para 2018 no Programa EAD SC para Bolsistas.

Confira os cursos ofertados em 2017:

GRADUAÇÃO/AREA TEMÁTICA CURSOS Administração Fundamentos da Gestão de Projetos-2h A gestão de clientes-2h Técnicas de análise e melhoria de processos-2h Inteligência estratégica de marketing-2h Controles estratégicos na área pública-2h Ciências Contábeis/Economia Matemática financeira aplicada (6) Reconhecendo a Taxa Interna de Retorno (TIR)-2h O orçamento público: em busca da eficiência-2h Matemática financeira aplicada (2) Taxas de juros-2h Orçamento público: Planejar é preciso?-2h Outras demonstrações financeiras-2h Enfermagem/Nutrição/Psicologia NR 32 – Noções gerais-2h NR 32 – PPRA/PCMSO-2h NR 32 – Programa de prevenção dos perfuro cortantes-2h Direito NR 10 – SEP (6) Responsabilidades no SEP – Enfoque Trabalhista e Previdenciário-6h Lei de Responsabilidade Fiscal – Aula 1-3h Conceitos e informações elementares sobre pregão – Aula 1-6h O Código de Defesa do Consumidor e a relação de consumo-6h Conhecimentos Gerais Como realizar apresentações de sucesso (1) – Fortalecendo a autoconfiança A importância de ser tolerante no ambiente de trabalho Assédio moral no trabalho Comunicação interpessoal – Permissividade, autoritarismo e resolução conjunta Aquecimento global e efeito estufa

Em caso de dúvidas relacionadas aos cursos e conteúdo, a equipe do Programa Novos Valores estará à disposição pelos contatos: nvcursos@sea.sc.gov.br e (48) 3665-1658/1649.

Como participar do Novos Valores?

Se você é estudante do ensino médio, profissionalizante ou superior e tem interesse de ingressar no mercado de trabalho, você deve ir até a secretaria da sua instituição para se inscrever no programa. Caso haja vaga compatível com seu perfil, o órgão competente entrará em contato para o agendamento de uma entrevista.



