Abertas inscrições para nove cursos do Pronatec Voluntário em Palhoça

A prefeitura de Palhoça, por meio da Secretaria de Turismo (Setur), está disponibilizando nove cursos do programa Pronatec Voluntário. Os cursos serão ministrados à distância e as pré-matrículas estão abertas no período de 16 a 24 de novembro. As aulas começam no dia 11 de dezembro, com prazo de conclusão dos estudos em 30 de março de 2018.

Serão ofertadas 30 vagas para cada um desses cursos: Assistente Administrativo, Assistente de Faturamento, Assistente de Recursos Humanos, Espanhol Básico, Inglês Básico, Inspetor de Qualidade, Libras Básico, Recepcionista e Produtor de Cerveja. Para disponibilizar esses cursos, a Secretaria Municipal de Turismo conta com a parceria da Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte (SOL) e Ministério do Turismo (Mtur).

Em agosto, foi realizado um processo seletivo para os mesmos cursos, cujas turmas estão concluindo os estudos em dezembro. Nessa primeira etapa, foram realizadas 726 inscrições. Um sorteio definiu os nomes dos 270 candidatos, que tiveram as matrículas efetivadas.

Nessa segunda etapa, o processo seletivo será o mesmo. Para o curso que tiver candidatos a mais do que o número de vagas ofertadas, será realizado um sorteio pela Secretaria de Turismo, com o resultado a ser publicado no dia 29 de novembro, no endereço eletrônico www.palhoca.sc.gov.br

Caso a matrícula seja efetivada, o aluno será informado pelo endereço de e-mail cadastrado no formulário de inscrição. Importante ressaltar que só poderão se inscrever pessoas com idade mínima de 15 anos, residentes no município de Palhoça e os interessados deverão optar por apenas um curso.

Para fazer a matrícula basta preencher o formulário através do link: https://goo.gl/forms/XL81GkgTBc6IdGsw2 . Para mais informações, o interessado deve entrar em contato com a Setur Palhoça pelo telefone 3279-1863 ou pelo e-mail turismo@palhoca.sc.gov.br .



