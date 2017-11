Abertura da temporada de verão nas Fortalezas ocorre neste domingo

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) irá abrir a Temporada de Verão nas Fortalezas neste domingo (5), quando será celebrado também o Dia Nacional da Cultura e o Dia de Gratuidade de acesso às fortalezas. O evento será realizado na Fortaleza de São José da Ponta Grossa , localizada na Praia do Forte, região norte da Ilha de Santa Catarina, Florianópolis. Essa é a única fortaleza sob a gestão da UFSC que pode ser visitada com acesso por terra.

Shows musicais, trajes de época, combate medieval e muita diversão, tudo isso de graça. Todas as fortalezas sob gestão da UFSC estarão com acesso livre.

O evento é uma realização da Coordenadoria das Fortalezas da Ilha de Santa Catarina (CFISC), vinculada à Secretaria de Cultura e Arte (SeCArte) da UFSC, e conta com o apoio do Governo do Estado de Santa Catarina, Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte, Fundação Catarinense de Cultura, e da Prefeitura Municipal de Florianópolis, Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude, Fundação Franklin Cascaes.

Serviço

O quê? Abertura da Temporada de Verão nas Fortalezas da UFSC

Onde: Fortaleza de São José da Ponta Grossa, na Praia do Forte

Quando: 5 de novembro de 2017, domingo, das 9:00h às 17:00h (entrada franca)

Cerimonial de abertura: 11:00h

Programação

Fortaleza de São José da Ponta Grossa

Praia do Forte – Norte da Ilha de Santa Catarina

Dia 05 de novembro de 2017 (domingo)

Das 09:00h às 17:00h

(entrada franca)

09:00h – Abertura da Fortaleza ao público

10:00h – Orquestra de Choro Campeche

11:00h – Cerimonial de abertura oficial do evento

12:00h – Banda da 14ª Brigada de Infantaria Motorizada

14:00h – Chiqueti & Banda

15:00h – Sociedade Histórica Destherrense

15:30h – SCAM – Arquearia e combate medieval

16:00h – Boi de Mamão de Santo Antônio



Fonte: Floripa News