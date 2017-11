Abertura do Natal Magia em Florianópolis ocorre amanhã

O Natal da Magia de Florianópolis, organizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) da Capital, começa mais cedo neste ano e terá 32 dias de atrações artísticas e itinerantes. A solenidade de abertura será nesta terça-feira (21), no Largo da Catedral, a partir das 19h.

O espetáculo de abertura contará com o show de dança e a apresentação do coral Cantata “Natal Brasileiro” com aproximadamente 230 integrantes, do Colégio Salvatoriano Nossa Senhora de Fátima. A música do coral será conduzida pelos alunos de flauta dos 4º e 5º anos sob a regência da maestrina Manoela Saragoça Khalil, e a história será narrada pelo grupo de teatro que trará para a plateia uma releitura do Natal, com foco nos aspectos naturais e culturais dos seis biomas brasileiros (Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pantanal e Pampa).

Para Lidomar Bison, presidente da CDL de Florianópolis, a cidade merece ficar mais bonita e alegre nesta época tão importante. “Há muitos anos que a entidade promove com a Prefeitura de Florianópolis a realização das atrações natalinas. É uma obrigação da CDL motivar os comerciantes e os agentes do poder público para que a população se sinta confortável para ir às compras e prestigiar as diversas atrações espalhadas pela cidade”, conta Bison.

A programação do Natal da Magia 2017 será realizada pela CDL de Florianópolis, com apoio da prefeitura municipal, com atrações entre os dias 21 de novembro e 23 de dezembro. Serão 32 dias com mais de 50 atividades natalinas distribuídas no Centro, Norte da Ilha, Continente, Rio Tavares, Campeche, Lagoa da Conceição e Trindade.

De acordo com a prefeitura, as ruas serão decoradas e contarão com iluminação natalina no centro e bairros de Florianópolis. Durante a cerimônia de abertura do Natal, ocorrerá o acendimento das luzes, seguido da entrega da chave da cidade para o Papai Noel.

“O Natal é um momento de fraternidade, de olhar ainda mais para o próximo e valorizar a família. Por isso, preparamos junto à CDL uma programação intensa como essa data merece. Esperamos todos nessa grande noite que dará início à magia dessa festa maravilhosa”, afirma o prefeito Gean Loureiro (PMDB).

Programação de Natal

Eu Amo a Praça

Dentro da programação de Natal, serão realizadas duas edições do projeto “Eu Amo a Praça”, em parceria com WOA Empreendimentos Imobiliários e a W Koerich Imóveis. Dia 25 de novembro será na praça dos Bombeiros (Getúlio Vargas) e dia 2 de dezembro, na praça dos Namorados, das 11h às 19h, com diversas atividades para toda a família.

Para estas edições, além das tradicionais atividades como a presença dos food trucks, vinhos e cervejas artesanais, espaço kids (cantinho da leitura, pintura de desenhos, pintura facial, jogos de vídeo game e jogos de tabuleiros), está confirmado a Banda dos Papais-Noéis, Show de Dança, Banda da Polícia Militar e a chegada do Papai Noel com sessão de fotos para criançada.

Festa de Natal

O centro de Florianópolis receberá nos dias 15 e 16 de dezembro, a primeira edição do evento natalino para animar as ruas Felipe Schmidt, Jerônimo Coelho, Deodoro e Conselheiro Mafra, como também o Centro Histórico da Capital. Nestes dias, essas ruas estarão preparadas confortavelmente para receber o público em encontros de happy hour e curtir boa música na companhia de amigos e familiares.

Para alegrar a todos, a Festa de Natal irá reunir apresentações itinerantes, intervenções artísticas, culturais, além de oficina de confecções de cartões natalinos para as crianças levarem de lembrança do evento.

Banda dos Papais-Noéis

A banda caracterizada de papais noéis desfilará a partir de 21 de novembro, pelas principais ruas da região central e nos bairros de Florianópolis em horários alternativos com canções natalinas tocadas com instrumentos de sopro e percussão.

Apresentação de Corais

O Largo da Catedral será o cenário para as apresentações de diversos corais de escolas da rede municipal e particular de Florianópolis com repertórios natalinos. Nos dias 29 e 30 de novembro, nas apresentações do Coral do Colégio Adventista, será realizada a projeção mapeada com luzes, cores e som na Catedral Metropolitana.

Mensageiros de Natal

Com uma performance artística e itinerante os atores circularão caracterizados com fantasias natalinas divertindo e encantando o público em horários alternativos. O grupo irá oferecer um guarda-chuva repleto de mensagens natalinas penduradas para que as pessoas “colham” um cartão e tenham sua mensagem declamada pelos artistas.

Sessão de Fotos com o Papai Noel

Nos dias 8, 19 e 21 de dezembro, o Papai Noel estará no Centro Comercial ARS e irá receber cartinhas, pedidos de presentes e fazer uma animada sessão de fotos com os participantes do evento.

Caravana da Coca-Cola FEMSA

Como parte comemorativa das atrações de Natal, no dia 19 de dezembro, a partir das 18h, Florianópolis receberá a caravana da Coca-Cola. Composta por quatro caminhões e uma van, o grupo fará a passeata pelos bairros da Cidade. Com a saída programada do Floripa Shopping, a caravana irá percorrer as principais vias de acesso contornando o Centro da Capital e o Norte da Ilha.

Você pode acessar a programação completa no site da CDL de Florianópolis.



Fonte: Floripa News