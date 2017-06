Acabou a corrupção

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Maravilha. Já não há políticos salvadores, nem horário político na televisão. Computadores governam o Brasil com o maior sucesso e sem o menor problema: fazem as contas certas, cumprem os prazos na infraestrutura, controlam a saúde e a segurança e, o melhor de tudo, são honestos.<br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>A duração da vida humana foi consideravelmente alongada, depois da ultravacina, o imunizador geral que aumentou para 120 anos a expectativa de vida, assegurando o prêmio Nobel a um médico brasileiro. Os estragos que ontem chamávamos decrepitude foram eliminados pela pílula que previne o Alzheimer e a degradação biológica.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>O problema nestes primeiros dias de 2050 é a superpopulação. Na Ilha, já são 3 milhões de pessoas, 80% das quais acima dos 60 anos. Todos muito “joviais” e sarados.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>A nova sociedade extinguiu a família tradicional, que hoje só existe em fotos amarelecidas no museu de imagens de um tal de W.Anacleto, fotógrafo do século passado. O último casamento – com padre, noiva, noivo, fraque, cartola e grinalda – ocorreu em 2028, sob a figueira da Praça XV, evento gravado e tombado pelo Patrimônio Histórico, Artístico e Social.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Hoje vigora o principio do poliamor, na definição de uma psicóloga, Regina Navarro Lins, autora de A Cama na Varanda: “Um amor para viajar, um para o sexo, um para ‘ficar’, outro só para ser companheiro e ir ao cinema”.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Foi, segundo essa médica da alma, uma boa solução: “O triunfo dos instintos da natureza sobre a cultura”. O casamento passou a ser uma relação fugaz, de alguns dias – “até que a vida nos separe”.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Saem o romantismo e a fidelidade, entram o hedonismo e a polissexualidade.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”> ***</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Com o desenvolvimento de sistemas de computação capazes de administrar Estados e Nações, os governos se tornaram desnecessários – o que ajudou a acabar com o flagelo da burocracia. Alguma corrupção remanesce em países como o Brasil, o que mais desenvolveu softwares para combater a roubalheira. Tudo melhorou a partir da Lei Eduardo Cunha e do banimento de uma certa empresa, a É Boi.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>A semana de trabalho é de apenas três dias e a maioria absoluta da população trabalha em casa, sob a supervisão do supercomputador HAL, um primo-irmão daquele mostrado no filme Odisséia no Espaço, de Stanley Kubric. Máquina supostamente apartidária.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Quatro pontes e um túnel ligam a Ilha ao Continente. Serão cinco, assim que a primeira delas, a Hercílio Luz, for restaurada no ano que vem, como prometem os computadores que governam a Ilha…</p><p><b>Acompanhe as colunas de Sérgio da Costa Ramos </b></p><p><br></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense