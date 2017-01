Ação do Ministério Público requer que prefeitura de Laguna e Casan paguem multa por danos ambientais

<p><br></p><p><br></p><p>O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) ajuizou uma ação civil pública contra o município de Laguna e contra a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan), onde aponta irregularidades no sistema de esgoto no Mar Grosso. Segundo a ação ajuizada por meio da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Laguna, uma das bacias da rede de coleta do bairro funcionava sem licença ambiental. Para reparar o dano ambiental, o MP requer que a administração municipal e a Casan paguem multas até a situação ser regularizada.<br><br>O pedido do MP é que a Casan pague R$ 1 milhão e a prefeitura R$ 100 mil, pelos danos ao meio ambiente e à saúde pública. Desses valores, 50% serão revertidos em prol do Fundo de Reconstituição de Bens Lesados e 50% em prol do Fundo Municipal do Meio Ambiente. O MP também solicita que uma série de medidas sejam tomadas, com aplicação de multas no caso de descumprimento. São eles:<br><br><b>Pela Casan e pelo município</b>:<br><br>- Apresentar à Fundação Lagunense do Meio Ambiente (FLAMA), no prazo de 60 dias úteis, um projeto de recuperação da área degradada, com prazo de execução, sob pena de multa diária de R$ 1 mil em caso de atraso.<br>- Formar força-tarefa para realizar pelo menos quatro fiscalizações mensais in loco nos locais em que há esgoto na via pública, sob pena de multa mensal de R$ 10 mil.<br>- Entregar relatórios trimestrais das atividades feitas à 2ª Vara Cível da Comarca de Laguna, sob pena de multa trimestral de R$ 50 mil.<br><br><b>Pela Casan:</b><br><br>- Por ter sido remunerada por um serviço inadequado e sem licença ambiental, depositar os valores da tarifa de esgoto no bairro Mar Grosso até a regularização da situação. Em caso de descumprimento, multa diária de R$ 1 mil, com possibilidade de bloqueio judicial dos valores.<br>- Instalar sistema de esgoto na Rua Rubens de Lima Ulyssea e adjacentes até julho de 2017.<br>- Entregar à FATMA um estudo ambiental para a desativação do emissário submarino até dezembro de 2017.<br>- Regularizar o sistema de esgoto da Bacia A e obter licenciamento ambiental até junho de 2018.<br><br><b>Pelo município:</b><br><br>- Impedir obras, serviços, empreendimentos ou atividades que possam causar despejo de resíduos na rede pluvial do bairro Mar Grosso. Exigir licença ambiental dos empreendimentos para conceder alvarás de construção, sob pena de multa de R$ 50 mil por alvará concedido sem licença.<br>- Impedir novas construções na Rua Rubens de Lima Ulyssea e ruas adjacentes que não possuam sistema de esgoto até que sejam instalados pela Casan, sob multa de R$ 50 mil por obra autorizada.<br>- Interditar edifícios e residências autuados por sistema de esgoto clandestino, caso persistam na poluição, sob pena de multa diária de R$ 1 mil.<br><br><b>Esgoto irregular no Mar Grosso</b><br><br>A tubulação utilizada para lançamento de esgotos sanitários e industriais no mar aproveitava o volume da água para diluir os poluentes. Um inquérito foi instaurado ainda em 2013, e o MPSC propôs que a companhia regularizasse o tratamento da bacia. Apesar de se comprometer a normalizar a situação e recuperar os danos ambientais, a Casan não apresentou nenhum tipo de estudo e nem realizou o projeto de interligação da bacia no sistema de esgoto sanitário da cidade.<br><br>Por parte da administração municipal, algumas medidas foram tomadas, porém não solucionaram o problema. No verão do ano passado, alguns <b> edifícios foram autuados </b> por emissão irregular de esgoto na rede pluvial, mas o problema não foi resolvido. A ação aguarda análise do pedido de liminar pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Laguna.<br><br><b>Leia mais:<br> Moradores fecham ligações de esgoto clandestinas por conta própria em Florianópolis <br> Em Laguna, prefeitura lacra saída clandestina de esgoto de sete prédios na praia do Mar Grosso <br> Produção de água tratada tem recorde histórico na Grande Florianópolis, afirma Casan <br></b><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense