Acessórios e móveis coloridos fazem a diferença no verão

Cristiane Campos

Rio – Para quem gosta da época mais quente do ano, apostar em itens de decoração que proporcionem leveza, descontração e muita cor é o ideal para trazer o clima da estação para os ambientes da casa. Funciona da mesma forma que temos que preparar o guarda-roupa para curtir o verão. A decoração pode acompanhar a estação mais vibrante do ano e ainda ajudar a amenizar os efeitos do calor. Especialistas e redes de decoração oferecem várias dicas para quem deseja se inspirar nos dias ensolarados na hora de mudar o visual do lar.

Segundo a Etna, neste verão apostar no colorido na hora de decorar a casa é uma boa estratégia para deixar os ambientes mais alegres e encantadores. A sugestão é escolher alguns produtos coloridos e mesclar com tons mais leves, como branco, bege e marrom, para que o ambiente não fique com um aspecto pesado.

E para conquistar um visual alegre e sofisticado, vale salpicar cores nos mais variados itens, como poltronas, sofás, almofadas, mesas e quadros. Já as cortinas de tecidos leves, como o voil, são uma ótima pedida para o verão. Outra dica é trocar ou retirar os tapetes. Se pensar em substituir, uma boa pedida são os modelos mais coloridos.

Como a estação é muito quente, na hora de receber visitas, oferecer um almoço ou passar o dia com a família, o ideal é optar por espaços com circulação de ar, como varandas, jardins e piscinas. E a decoração destes locais torna-se algo fundamental para criar um ambiente aconchegante e convidativo, por isso, apostar em móveis com tecidos leves, cadeiras confortáveis e mesas que comportem todas as pessoas é o mais indicado. Compor vasos de plantas com a decoração já existente é cara da estação.

O verão também é uma ótima oportunidade para criar receitas mais leves e que agradam a toda família, então porque não apostar em uma cozinha divertida, colorida e funcional? A Etna, por exemplo, tem uma lista de produtos que, além de auxiliar no preparo de diversos pratos, garantem uma decoração descontraída e alegre. Vale conferir também as opções oferecidas pela Camicado e Tok&Stok, entre outras.

