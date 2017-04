Acidente com helicóptero em Niterói deixa um desaparecido

Um helicóptero caiu no mar, na Praia de Itacoatiara, em Niterói, no início da noite desta quarta-feira (12). Um homem foi resgatado com vida e outro está desaparecido. O tempo estava chuvoso no momento da queda.

Bombeiros do quartel de Itaipu foram acionados para a ocorrência. Segundo a assessoria da corporação, Paulo Roberto Costa foi atendido e encaminhado para o Hospital Estadual Azevedo Lima.

As equipes continuavam as buscas por Fabio Pestana de Barros, primo da ex-governadora Rosinha Garotinho. Ambos são militares do Corpo de Bombeiros, Paulo Roberto é da reserva e o Fábio Pestana, da ativa.

A operação conta com o apoio de outras unidades operacionais da corporação, como o Grupamento Marítimo e mergulhadores do Grupamento de Busca e Salvamento.

Â



Fonte: EBC