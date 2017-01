Acidente deixa dois feridos em Niterói

O Dia

– Caminhão perdeu o controle na Alameda São Boaventura. Vítimas foram levadas para o Hospital Estadual Azevedo Lima –

Rio – Um motorista perdeu o controle do caminhão e atropelou duas pessoas na Alameda São Boaventura, em Niterói, no início da noite desta quarta-feira. No momento do acidente, o veículo ultrapassou a pista no sentido São Gonçalo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Estadual Azevedo Lima. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde e a identificação dos feridos.

Fonte: O Dia