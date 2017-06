Acidente na BR-470 deixa um morto e seis feridos em Trombudo Central

<p>Um jovem de 20 anos morreu e outras seis pessoas ficaram ferias após um acidente na BR-470, em Trombudo Central, no Alto Vale do Itajaí, na manhã deste sábado. De acordo com os bombeiros, a colisão frontal entre um Fiat Palio e um Chevrolet Prisma ocorreu por volta das 7h45min, entre os quilômetros 159 e 160 da rodovia. </p><p>O condutor do Palio morreu no local. Dos seis feridos, dois também estavam no Palio, com placas de Camboriú (SC), e os outros quatro no Prisma, com placas de Rio do Campo (SC). Cinco dos feridos foram encaminhados para o Hospital Regional de Rio do Sul e o sexto para uma unidade de saúde em Trombudo Central.</p><p>Segundo os bombeiros, o condutor do Prisma, de 47 anos, foi levado ao hospital em estado grave. Não chovia na hora do acidente. Segundo os bombeiros, a principal suspeita é de que o Fiat Palio tenha invadido a pista oposta, provocando o acidente. Embora a comunidade do Vale do Itajaí lute há pelos 20 anos pela causa, a BR-470 ainda não está duplicada. </p><p><b>Leia mais</b></p><p><b> Dois morrem em acidentes de trânsito na BR-280, no Norte de SC <br></b><br><b> Motociclista morre na SC-414, em Luiz Alves </b><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense