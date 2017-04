Acidentes com duas mortes são registrados nas estradas de SC no fim de semana

<p>O fim de semana foi movimentado nas estradas de Santa Catarina. As polícias rodoviárias Federal e Estadual registraram acidentes graves no sábado e no domingo. Em três ocorrências, duas pessoas morreram e vários feriados graves.</p><p>Dois acidentes foram ainda no sábado. Um homem de 39 anos morreu após cair de bicicleta e ser atropelado na SC-415, em São Francisco do Sul, no Litoral Norte de SC. O homem era morador do município e pedalava uma bicicleta Monark quando sofreu uma queda e foi atropelado por uma Saveiro, com placas do local. O acidente aconteceu por volta das 19h05min, segundo registro da Polícia Militar Rodoviária (PMRv). </p><p>Mais cedo, às, 13h, outro acidente foi registrado, dessa vez na Estrada Cornelsen – que dá acesso ao Balneário Barra do Saí em Itapoá. Segundo os bombeiros, os quatro ocupantes, dois homens e duas mulheres, estavam retornando para casa em Curitiba. Um dos jovens relatou à guarnição que o motorista do veículo perdeu o controle próximo a uma curva. O carro caiu em uma uma ribanceira. Uma mulher, que estava no banco de carona, chegou a ficar presa nas ferragens, mas foi retirada pela equipe dos Bombeiros de Guaratuba. Os quatro ocupantes sofreram ferimentos leves e escoriações pelo corpo. </p><p>O domingo também teve morte na estrada. Um homem morreu e três pessoas tiveram ferimentos graves em uma colisão frontal na BR-282, em Chapecó. Uma S10 e um Celta, ambos com placas do município, bateram de frente no km 540 da rodovia por volta das 7h de domingo. O motorista do Celta, de 31 anos, morreu no local. Três passageiros do carro, duas mulheres, de 32 e 55 anos, e uma menina de 10 anos, tiveram ferimentos graves e foram conduzidas para o hospital. Os ocupantes da S10 não se feriram. </p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense