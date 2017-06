Acif lança terceira edição do Projeto Mentoria para novas empresas

<p>Contar com opiniões de empresários experientes para tomar decisões com mais segurança é uma forma de encurtar caminho para o êxito nos negócios. Atenta a isso, a <b> Acif </b>lança segunda-feira a terceira edição do Projeto Mentoria, desenvolvido pelo Núcleo <b> Acif Jovem </b>. Desta vez, serão 15 mentores, alguns mais experientes, outros mais jovens, mas todos com experiências e capacidade para orientar. O trabalho será de julho a novembro e a seleção dos mentorados será de acordo com o estágio do negócio dos que receberão a consultoria. O lançamento dessa terceira edição será segunda-feira, à s 12h, no restaurante <b> Outback </b>, no <b> Beiramar Shopping </b>, na Capital. </p><p>Entre os mentores desta edição estão o próprio presidente da Acif, Luciano Pinheiro, da Clarius Consultoria e o presidente da Celesc, Cleverson Siewert. Também serão mentores Adhemir Fogassa, da Fogassa Maquetes; Adriano Dias, da Dígitro Tecnologia; Carolina Linhares, da IBCAA; Diogo Kleinubing, da Blueticket; Emília Chagas, da Contentools; Eugênio Cordeiro Neto, da Neto Eventos; Jaime Barcelos, do Ostradamus; Juliano Pires, da Making Tecnologia; Larissa Kroeff, da Meu Copo Eco; Marcelo Germano, da Empresa Autogerenciável; Marcos Buson, da Pinmypet, Vinícius Carvalho, da ActionCoach, e Alexandra Zunino Slonski, do Santa Luzia.</p><p>O jovem empresário Thiago Amorim, que coordenou a primeira edição do Projeto Mentoria, informa que o interesse é grande. Sempre sobra novas empresas interessadas. Desta vez, haverá 15 vagas. Segundo ele, é recomendado pelo menos uma reunião por mês entre mentor e mentorado, mas muitas duplas realizam mais. Os resultados superam expectativas. <br></p><strong>Acompanhe as publicações de </strong><strong> Estela Benetti </strong> <b><br></b> <b> O visionário Dr. Thales Brognoli </b> <br> <b style=”background-color: white;”> Pesquisa da Fiesc destaca qualificação dos trabalhadores catarinenses </b> <br> <b style=”background-color: white;”> Namorados economizam nos presentes, mostra pesquisa da Fecomércio </b> <!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense