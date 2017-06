Acusado de matar técnico de futebol no Meio-Oeste de SC é condenado a 61 anos de prisão

<p>Carlos José Correa, 57 anos, foi condenado a 61 anos, 2 meses e 20 dias de prisão pela <b> morte do treinador de futebol feminino Josué Henrique Kaercher </b>. O crime ocorreu em dezembro de 2015, em <b>Caçador</b>, no <b>Meio-Oeste de Santa Catarina</b>, sede do <b>Kindermann</b>, time que a vítima comandava. Correa era dirigente da equipe até meses antes do crime, o que teria causado o assassinato.<br></p><p>O <b> júri popular </b> do acusado foi na última sexta-feira, na sessão que ocorreu entre 9h e 18h30min. As condenações de Correa foram pelos crimes de homicídio duplamente qualificado, tentativa de homicídio duplamente qualificado, cárcere privado contra seis pessoas, constrangimento ilegal e posse irregular de arma. Trabalharam na defesa do réu os defensores públicos Elaine Caroline Masnik e Leonardo Grasel Diniz de Figueiredo.</p><p>Correa pode <b>recorrer da sentença</b> junto ao Tribunal de Justiça do Estado, mas não poderá responder em liberdade. Ele cumprirá a pena preso, pelo menos até que haja uma decisão contrária.</p><p><b>O crime</b></p><p>O técnico Josué Henrique Kaercher, 35 anos, do Kindermann, tradicional time de futebol e futsal feminino, foi assassinado por volta do meio-dia de 11 de dezembro de 2015 em Caçador. Conforme ocorrência policial, o ex-treinador das categorias de base do clube, Carlos José Correa, 54 anos, invadiu o Hotel Kindermann armado e fez de refém um grupo de seis pessoas, entre elas o presidente do clube, Salésio Kindermann, e o técnico, que morreu baleado.<br></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense