Acusados de homicídio são presos em Santa Terezinha

Dois homens foram presos pela Polícia Militar na noite de domingo (19), acusados de homicídio. O fato aconteceu na Localidade Barra da Prata, na cidade de Santa Terezinha.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 19h15 para atender uma ocorrência de lesão corporal grave. No local, a guarnição constatou que a vítima já estava em óbito, com uma perfuração no abdômen. O local foi isolado e o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado.

Testemunhas prestaram informações de que três homens se aproximaram da residência da vítima, que estava na varanda, e desferiram golpes de faca e foice. Segundo relatos, os suspeitos estariam numa residência nas proximidades.

Foi solicitado apoio aos policiais de Ibirama, uma guarnição deslocou até o endereço e, por volta das 22h, realizaram um cerco no local, onde se encontravam 15 homens. Dois correram para o mato e foram acompanhados por dois policiais. Os demais permaneceram na residência para revista pessoal e consulta de dados.

Os dois fugitivos foram capturados, confessaram a autoria do crime e indicaram o local em que haviam escondido a faca e a foice, que foram localizados e apreendidos.



