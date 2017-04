Acusados de intermediarem caixa 2 têm relação antiga com Colombo

<p>Citados pelos delatores da Odebrecht como os intermediários do pagamento de R$ 2 milhões em caixa 2 para a campanha de 2010 de Raimundo Colombo ao governo do Estado, os lageanos José Carlos Oneda e Ênio de Andrade Branco são amigos de longa data do atual governador. Os dois atualmente são diretores das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A (Celesc). Oneda atua em Finanças e Relações com Investidores, enquanto Branco gerencia a área de Geração e Transmissão.</p><p>Segundo as delações premiadas, Branco teria feito o pedido do dinheiro — que não foi contabilizado — para a campanha de 2010 ao lado do próprio governador Raimundo Colombo em uma sala no aeroporto de Congonhas. Oneda teria sido o responsável por receber a quantia. </p><p>José Carlos Oneda conhece Colombo há mais de 30 anos. Foi secretário da Fazenda nas três vezes em que o atual governador foi prefeito de Lages. Em 2010, ele atuou como tesoureiro da campanha. Foi nessa época, segundo as delações em que ele teria recebido a “doação”. Como troca, a Odebrecht esperava benefícios na área de saneamento, como uma possível privatização da Casan, que acabou não se concretizando. </p><p>Já Ênio Branco tem currículo mais extenso no campo político. Foi suplente de deputado federal na década de 1980 e chegou a assumir o cargo por alguns meses. Também foi vereador em Florianópolis por um mandato e teve cargos públicos nos governos de Antônio Carlos Konder Reis, Jorge Bornhausen, Vilson Kleinübing e Espiridião Amin. </p><p>Entre 2004 e 2010, atuou no Estado de Goiás, onde chegou até a presidir a companhia elétrica local (CEG). Na época, foi acusado de manter relações com o bicheiro Carlinhos Cachoeira e o senador cassado Demóstenes Torres. Em 2011, com Colombo já no governo, Branco foi indicado presidente da SCPar (SC Participações e Parcerias SA), o braço de empreendedorismo do governo estadual. Pouco tempo depois, assumiu como secretário de estado da Comunicação, cargo que exerceu até 2013, quando foi para a Celesc. </p><p>À RBSTV, Branco afirmou que “as informações constantes da Petição estão sendo avaliadas com vistas ao entendimento de seu contexto e, oportunamente, nos manifestaremos”. Oneda ainda não foi localizado para comentar o teor das delações.</p><p>A assessoria da Celesc informou que não vai se manifestar, já que tratam-se de fatos referentes a uma época em que Oneda e Branco não atuavam na companhia. O governo do Estado, por enquanto, manteve a opção de se comunicar por meio de uma nota: </p><p>”Conforme foi informado desde a primeira vez, a empresa Odebrecht não tem nenhum contrato, obra ou projeto com o Governo do Estado de Santa Catarina, não tendo sequer participado de licitações desde o início da atual administração em 2011. O Governo do Estado aguarda a abertura do sigilo das informações para prestar todos os esclarecimentos cabíveis”, diz o texto. </p><p><b>Quem são os delatores</b></p><p>Fernando Cunha Reis e Paulo Roberto Welzel são os dois delatores que relataram o pagamento do caixa 2 para a campanha de Raimundo Colombo em 2010. Fernando Reis é ex-presidente da Odebrecht Ambiental, braço da empresa ligado ao saneamento. Ele era o superior de Paulo Roberto Welzel, que atuou como diretor da Odebrecht para a região Sul até setembro de 2013. Welzel também foi presidente da empresa Foz do Brasil, que também pertence à Odebrecht e atua na área de saneamento. </p><p><b>Leia mais notícias:<br><br> Delações atingem Colombo e cúpula do PSD em Santa Catarina <br><br> Entenda o que pesa contra cada político de SC na lista de Fachin<br> <br> Delatores citam caixa 2 na campanha de Raimundo Colombo em 2010<br> <br> Entenda como será a investigação de políticos de SC na lista de Fachin <br><br> Jean Kuhlmann é citado em outra lista de investigados na Lava-Jato <br></b></p><p><b> Lista de Fachin: confira os nomes de quem será investigado </b></p><p><b> Delações sobre Lula, Dilma e FHC vão para outros tribunais </b></p><p><b> Delatores citam caixa 2 na campanha de Raimundo Colombo em 2010 </b><br></p><p><b> Senador Dalirio Beber teria intermediado o pagamento ao PSDB </b></p><p><b> Décio Lima teria pedido vantagens para a esposa em 2012, diz inquérito </b></p><p><b> Segundo delações, Ana Paula Lima teria recebido R$ 500 mil da Odebrecht </b></p><p><b> Em 2012, Odebrecht teria repassado R$ 500 mil a Napoleão Bernardes </b></p><p><b> Jean Kuhlmann é citado em outra lista da Operação Lava-Jato </b></p><p><b> Navegantes: Roberto Carlos teria recebido R$ 500 mil, aponta delator </b></p><p><b> Imbituba: ex-prefeito teria recebido dinheiro para a eleição de 2012 </b></p><p><b> Ideli Salvatti teria recebido R$ 300 mil da Odebrecht a pedido de Carlito Merss </b></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense