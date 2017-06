Advogado opina sobre o crescimento das periferias carentes em Santa Catarina

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:’Akko Std Light’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Advogado Mauro Goedert, de <b>Floripa</b> , considera muito preocupante, mas com razão, <b>a nota publicada nesta coluna no fim de semana</b> , acerca do crescimento de periferias carentes em cidades do interior de Santa Catarina, com atividade econômica forte, como <b>Rio do Sul</b> , <b>São Miguel do Oeste</b> e <b>Xanxerê</b> . E opina:</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:’Akko Std Light’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>”Tal situação por certo se deve à falta do estabelecimento de políticas publicas de desenvolvimento integrado com a realidade e os interesses da população. Neste sentido, vem ocorrendo outro fator de risco, ou seja, o aumento da violência nas cidades prósperas citadas em tua coluna. Por triste exemplo, o assassinato em <b>Navegantes </b> de um cidadão de bem, trabalhador, que ao tentar impedir um assalto foi morto pelo bandido.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:’Akko Std Light’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Para evitar que as sombras cubram essas cidades, duas iniciativas poderiam resolver: a primeira, relacionada com o controle dos gastos do poder executivo, a partir da criação de observatórios sociais; a outra seria a criação de conselhos comunitários não remunerados para auxiliar a administração pública no direcionamento das ações públicas da gestão das cidades, inclusive na área de infraestrutura e atendimento social. Infelizmente, apesar de presenciarmos alguma mudança, a grande maioria do povo continua estarrecida com a pilhagem da classe política. O que sabe até aqui, é que o Brasil se tornou imbatível como o país campeão mundial da <b>corrupção</b> , e sendo assim, ainda não pode ser administrado sem o poder de fiscalização do cidadão e de entidades civis.”<br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:’Akko Std Light’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Briga boa</b><br>O presidente <b>Michel Temer</b> e o empresário <b>Joesley Batista</b> eram amigos e confidentes até há poucos dias. Reuniam-se na calada da noite no porão do Palácio do Jaburu. Agora, transformaram-se em inimigos públicos. Em entrevista à revista Época, Joesley <b>acusou o presidente de ser o grande chefe de uma organização criminosa</b> montada para dilapidar o patrimônio público. Temer reagiu. <b>Disse que vai processar o empresário por calúnia e difamação</b> . A briga de Temer e Joesley não deve parar. Ela é boa para o Brasil. Eles, amiguinhos, unem-se para tomar posse do patrimônio público. Eles, inimigos, tornam públicas as falcatruas. Que continuem brigando. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:’Akko Std Light’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Prestígio</b><br>Desembargador Federal da 4ª Região Ricardo Teixeira do Valle Pereira assume por dois anos, sexta-feira à s 15h, como corregedor do <b>TRF4</b> , com jurisdição no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Ricardo é natural de Florianópolis, tem 53 anos, e está desde 2006 no Tribunal Federal 4ª Região.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:’Akko Std Light’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Papo de amigo</b><br>Janjão Gomes, um dos melhores amigos do vice-governador <b>Eduardo Pinho Moreira</b> fora da política, garante que ele vai assumir o governo do Estado em dezembro no lugar de Raimundo Colombo, que vai disputar o senado. E mais que isso, também vai ser candidato ao governo ano que vem. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:’Akko Std Light’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Morder a língua</b><br>Numa época e num país em que todo mundo faz o possível para anunciar opiniões e fazer julgamentos, o senhor Palomar se habituou a morder três vezes a língua antes de declarar alguma coisa. Após a mordida, se ainda acredita no que queria dizer, ele diz”. Sabedoria de Italo Calvino, em trecho do seu livro Palomar.

