Advogados de representante do Grupo DVA só têm a comemorar absolvição na Moeda Verde

<p suitastyle="direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:'Mercury Text G1 Regular';font-weight:normal;font-style:normal;">Em meio ao grande número de <b> condenações no famoso processo da Operação Moeda Verde </b>, os advogados Gilbran Soncini e Marcelo Mello só têm a comemorar. Seu cliente, Paulo Toniolo Júnior (<b> Grupo DVA </b>), foi absolvido em sentença prolatada pelo <b> juiz Marcelo Krás Borges </b>, pela absoluta inexistência de qualquer relação do cliente com os fatos narrados na denúncia trazida pelo <b> Ministério Público Federal </b>. </p><p suitastyle="direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:'Mercury Text G1 Regular';font-weight:normal;font-style:normal;">Constatação essa que também levou o próprio Ministério Público a pedir a absolvição de Paulo Toniolo ao término da instrução do processo. Enfim, a Justiça foi feita e ganha mais peso notadamente por Paulo Toniolo Junior ser um importante representante do Grupo DVA e Presidente da Associação Nacional do Concessionários Mercedes-Benz (Abracam), lhe exigindo uma conduta e imagem ilibada não só no Brasil, como internacionalmente, em razão da envergadura da marca e da associação que ele representa. </p><p suitastyle="direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:'Akko Std Light';word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;"><b>Imagem<br></b>Vice-governador <b> Eduardo Pinho Moreira </b>deu mais uma prova de que será ele o candidato do <b> PMDB </b> ao governo do Estado em 2018: contratou o publicitário Daniel Araújo para melhorar a imagem dele para a eleição. Deixá-lo mais light, é uma das missões do novo marqueteiro.</p><p suitastyle="direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:'Akko Std Light';word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;"><b>Pique<br></b>Prefeito <b> Fabrício Oliveira </b>, de <b> Balneário Camboriú </b>, mostrando serviço: além de uma série de ações, em todos os campos, pagou sexta-feira a primeira parcela do 13o salário para todos os funcionários municipais.</p><p suitastyle="direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:'Akko Std Light';word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;"><b>Presente de grego<br></b>O governo do Estado pode sim entregar a <b> Ponte Hercílio Luz </b>recuperada e reaberta em abril do ano que vem, mas o pepino deixou para o prefeito <b> Gean Loureiro </b> resolver: o caos no trânsito com os precários acessos, tanto na Ilha, como no Continente. </p><p suitastyle="direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:'Akko Std Light';word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;"><b>Filas<br></b>Leitor Christiano Martins escreve para dizer que, com as mudanças nos sincronismos dos semáforos da <b> Avenida Beira-Mar Norte </b>, agora ao invés de uma, temos duas filas ao longo da mesma, a fila de sempre sentido Ilha/pontes e agora também a fila Centro/UFSC, visto que só com muita sorte se consegue passar por dois semáforos consecutivos com sinal verde em direção à universidade. "Suponho que o 'gênio' que fez as alterações nos tempos de semáforo desconsiderou o trajeto Centro/UFSC e conseguiu gerar mais uma fila sem acabar com a já existente Ilha/pontes, criando mais uma fila além da que já existia."</p>

Fonte: Diário Catarinense