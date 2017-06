Aeroporto Hercílio Luz pode ganhar novo nome 

<p>Entre as mudanças que podem ser implementadas no Aeroporto Internacional Hercílio Luz, de Florianópolis, em função da nova gestão do grupo suíço Zurich Airport, está a adoção de um novo nome, ou seja, uma marca mais curta, que represente diretamente a cidade ou região. </p><p>Esse é um tema que vem sendo estudado no trabalho de marketing da agência Propague e se intensifica agora, depois que a <b> empresa suíça instalou sua sede na Capital </b>, dentro do aeroporto, na quarta-feira. Entre os presentes no descerramento da fita da unidade (a partir da direita, na foto), o novo CEO do terminal, Tobias Markert, o vice-presidente internacional de operações da Zurich, Matthias Fankhauser, e, ao centro, o superintendente da Infraero em Florianópolis, Antonio Pallu.</p><p><b>Tendência nacional</b></p><p>O presidente da Propague, Roberto Costa, explica que deve ser um nome além do atual, Hercílio Luz, que também será mantido. A intenção é sugerir três possíveis marcas, afirma Costa. Segundo ele, dois aeroportos brasileiros privatizados nos últimos anos ganharam novos nomes. O de Belo Horizonte, que tem participação da Zurich, ficou BH Airport além de Aeroporto Internacional Tancredo Neves. O de Guarulhos adotou o nome internacional Gru Airport e segue também com o nome oficial Aeroporto Internacional de São Paulo Guarulhos – Governador André Franco Montoro. O grupo suíço assume totalmente a gestão do aeroporto em janeiro do ano que vem e tem até setembro de 2019 para concluir o novo terminal aeroportuário.</p><p><b>Viver no exterior</b></p><p>A recessão profunda e a decepção com a corrupção e outros problemas estão levando mais brasileiros a morar definitivamente no exterior. Levantamento feito pela Receita Federal a pedido da coluna apurou que do início de janeiro até 7 de junho, 279 catarinenses informaram oficialmente que deixaram de viver no Brasil, 30% mais do que todo o ano passado, quando 215 fizeram o mesmo e 190% mais do que todo ano de 2013, quando 96 foram morar no exterior. Em 2015, 135 catarinenses foram viver lá fora e em 2014, foram 112. Eles entregaram para a Receita a “Declaração de Saída Definitiva do País”. No Brasil, ano passado, 20.469 fizeram o mesmo, um crescimento de 68% frente a 2013, informou a colunista do O Globo, Miriam Leitão.</p><p><b>Imóveis na Flórida</b></p><p>Prova de que o êxodo tem a ver com a crise está na compra de imóveis na Flórida, especialmente em Orlando e Miami. Do total de estrangeiros que fizeram aquisição ano passado, 16% eram da Venezuela, 11% da Argentina, 10% do Brasil e 10% da Colômbia.Com a Rússia.</p><p>O senador Paulo Bauer, que vai acompanhar o presidente Michel Temer na viagem à Rússia na próxima semana, deve se preparar para defender as exportações de carne suína catarinense para o país. Isto porque elas têm crescido mais de 100%. Segundo notícia dos bastidores de Brasília, essas maiores aquisições estão sendo feitas porque a ex-presidente Dilma prometeu, em contrapartida, adquirir equipamentos militares de alto valor da Rússia. Mas como o Brasil está quebrado, não fez esses investimentos. A cobrança pode vir com a redução das importações de carnes.<br></p><p><b>Leia também: </b></p><p><b> Obra de R$ 1,3 bilhão para energia começa a sair do papel em SC </b><br></p><p><b> Federação da Agricultura de SC oferece assistência para maricultura </b><br></p><p><b> Setor de serviços caem 8,7% em SC no mês de abril </b> <br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense