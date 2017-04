Agências da Caixa abrirão duas horas mais cedo nesta quinta para saque do FGTS de contas inativas

<p>Agências da Caixa Econômica Federal abrirão duas horas mais cedo nesta quinta-feira para o saque de contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). A medida inicialmente não estava prevista, mas o horário ampliado foi estendido para esta quinta por conta do atendimento acima do esperado.</p><p>Conforme a Caixa, o atendimento foi ampliado em 1.305 agências do país. A lista completa das agências por cidade pode ser conferida <b> neste link </b>.</p><p>Nesta segunda rodada, podem sacar o FGTS de contas inativas trabalhadores nascidos em março, abril e maio. Desde o último sábado, 4,3 milhões de pessoas já sacaram o fundo, o que representa 56% dos 7,7 milhões esperados em todo o país. O valor pago entre sábado e esta quarta-feira já chega a R$ 6,2 bilhões dos R$ 11,2 bilhões previstos para a segunda fase.</p><p>Em Santa Catarina, 424 mil trabalhadores do Estado podem sacar R$ 556 milhões a partir deste mês. A Caixa não divulgou um balanço parcial de quantos já sacaram e quantos ainda devem procurar as agências.</p><p>Na primeira rodada da liberação do fundo, ocorrida entre os dias 10 de março e 10 de abril, de mais de R$ 6,1 bilhões foram destinados a 3,7 milhões de trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro. Apenas 77% dos trabalhadores sacaram os valores previstos.</p><p class=”embed-content”> </p><p>De acordo com a medida provisória 763/16, que liberou o saque das contas inativas do FGTS, podem retirar o dinheiro os trabalhadores que pediram demissão ou foram demitidos por justa causa até 31 de dezembro de 2015, estando ou não fora do regime do FGTS. </p><p>Antes da medida, o trabalhador só poderia sacar caso permanecesse três anos fora do regime do FGTS, em caso de aposentadoria, utilização para moradia, entre outros.<br></p><p><b>Direito</b><br>Ainda não sabe se tem saldo disponível? Consulte no site do FGTS: <b>http://www.fgts.gov.br/trabalhador/servicos_online/extrato_fgts.asp</b> . <br><br><b>Clientes da Caixa</b><br>— Os que têm poupança individual recebem automaticamente o dinheiro na conta no primeiro dia do calendário referente ao mês de nascimento.<br>— Clientes com contas correntes e poupança conjunta precisam solicitar o depósito se não desejarem sacar o dinheiro.<br>— Não haverá cobrança de taxas para essa operação.<br><br><b>Transferências</b><br>— Por TED ou DOC não serão cobradas. Elas só podem ser feitas nas agências Caixa. Essas opções não existem nos caixas eletrônicos ou lotéricas.<br><br><b>Calendário</b><br>— Quem já pode receber: nascidos nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio<br>— A partir de 12 de maio: para os nascidos em junho, julho e agosto.<br>— A partir de 16 de junho: para os nascidos em setembro, outubro e novembro.— A partir 14 de julho: para os nascidos em dezembro.<br>— O pagamento será realizado até 31 de julho.<br></p><p><b>Leia também:</b><br><b> Caixa antecipa segunda fase de pagamento das contas inativas do FGTS </b></p><p><b> Contas inativas do FGTS: 5 respostas da Caixa a problemas relatados nos primeiros dias de saque <br></b></p><p><b> Tudo o que você precisa saber antes de ir sacar o FGTS de contas inativas <br></b></p><p><b> Linhas de crédito que antecipam FGTS de contas inativas e restituição de imposto de renda: valem a pena? <br></b></p><p> <b>Polícia Militar recomenda cuidado para evitar assaltos ao sacar saldo das contas inativas do FGTS </b> <br></p><p><br></p><p></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense