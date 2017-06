Agenda da semana: veja 7 eventos que ocorrem em SC 

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Apresentações musicais de diversos estilos ocorrem pelo Estado nesta semana. Em Joinville tem festival de ópera e em Chapecó, o Encontro Brasileiro de Orquestras. Florianópolis tem o espetáculo de dança ASAS e apresentações musicais como a do congoles Gloire Ilonde e do rapper paulista Projota. No fim de semana, o Winter Play traz música eletrônica e sofisticação para o Norte da ilha. Confira informações destes e outros eventos:</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>FLORIANÓPOLIS</strong></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>Todos pelo Gloire</strong></p> Foto: Divulgação / Divulgação <p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”> Músico do Congo radicado em Floripa, Gloire Ilonde participa do projeto <i>Pague quase quanto quiser</i> para arrecadar fundos para produzir seu CD com produção musical da Brass Groove Brasil.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>Quando:</strong> segunda-feira (19) , a partir das 22h<br><strong>Onde: </strong>Casa de Noca (Av. das Rendeiras, 1176, Lagoa da Conceição)<br><strong>Quanto:</strong> R$5 até meia-noite, R$10 após. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>Espetáculo ASAS</strong></p> Foto: Divulgação / Divulgação <p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>A companhia de dança South Flavor, de Florianópolis, se apresenta acompanhada pela Orquestra Acadêmica Udesc, dirigida pelo maestro João Titton e com o grupo Regional Choro Ilhado. O repertório conta com obras de Pixinguinha e Chico Buarque. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>Quando:</strong> terça (20) e quarta-feira (21), à s 20h<br><strong>Onde: </strong>Teatro Pedro Ivo (Rodovia SC 401, 4600, Saco Grande)<br><strong>Quanto:</strong> R$20 ou R$10 e 1kg de alimento não perecível. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>Fête de la musique 2017</strong><br></p><p g1=”” mercury=”” suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;” text=””>A festa é uma tradição francesa para comemorar o início do verão no continente europeu. Na edição florianopolitana deste ano, a música fica por conta da banda Brass Groove Brasil e convidados, além do DJ francês Selecta Deesha.<br></p><p g1=”” mercury=”” suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;” text=””><strong>Quando:</strong> sexta-feira (23), a partir das 23h<br><strong>Onde:</strong> Célula Showcase (Rodovia João Paulo, 75, Saco Grande)<br><strong>Quanto: </strong>R$20 antecipado. À venda no site <b> Sympla </b>.</p><p g1=”” mercury=”” suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;” text=””><strong>Projota</strong></p> Foto: Bruno Alencastro / Agencia RBS <p g1=”” mercury=”” suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;” text=””>Criado no rap e cada vez mais pop, Projota é a estrela da balada que terá os DJs Anão, Tuca, Léo Oculto e Junior Ramos. O fim da noite ainda terá sertanejo com a dupla Charles e Ricardo.</p><p g1=”” mercury=”” suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;” text=””><strong style=”color: rgb(57, 57, 57); font-family: georgia_regular; font-size: 18px; background-color: white;”>Quando: </strong>sexta-feira (23), a partir das 23h<br><strong>Onde: </strong>Fields Floripa (Av. Paulo Fontes, 1250, Centro)<br><strong>Quanto: </strong>a partir de R$45 (feminino) e R$65 (masculino), à venda no site<strong> Ingresso Nacional . </strong></p><p g1=”” mercury=”” suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;” text=””><strong> Winter Play 2017 </strong></p> Foto: Caio Graça / Divulgação <p g1=”” mercury=”” suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;” text=””>O sofisticado festival de inverno chega a 13ª edição com duas festas e a opção de hospedagem no hotel Il Campanário (com recepção especial e festa exclusiva no domingo). <br></p><p g1=”” mercury=”” suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;” text=””><strong style=”color: rgb(57, 57, 57); font-family: georgia_regular; font-size: 18px; background-color: white;”>Quando: </strong>sexta-feira e sábado (23 e 25)<br><strong>Onde: </strong>Music Park (Rod. Maurício Sirotsky Sobrinho, 1050, Jurerê Internacional)<br><strong>Quanto:</strong> entrada para cada festa: a partir de R$100 (feminino) e R$190 (masculino). Pacote com hospedagem no Il Campanário: a partir de R$1.107 (feminino) e R$2.797 (masculino). À venda no site <strong> Blueticket </strong>. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>CHAPECÓ</strong></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”> <strong>6º Encontro Brasileiro de Orquestras</strong></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Parte das comemorações do centenário da cidade, o encontro vai reunir dez orquestras e mais de 330 músicos. A expectativa é de casa cheia, como em todas as edições anteriores do evento.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong style=”color: rgb(57, 57, 57); font-family: georgia_regular; font-size: 18px; background-color: white;”>Quando:</strong> sábado (24), a partir das 20h<br><strong>Onde: </strong>Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo de Nes (R. Assis Brasil, 20 D, Centro)<br><strong>Quanto: </strong>ingressos disponíveis mediante doação de um quilo de alimento não perecível. Pontos de recebimento: Livraria da Unochapecó e Secretaria de Cultura de Chapecó.</p><p g1=”” mercury=”” suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;” text=””>JOINVILLE</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>1º Festival de Ópera de Joinville</strong></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Embora o encerramento desta primeira edição já esteja com ingressos esgotados, nesta terça-feira (20) há a apresentação da opereta La Serva Padrona. A obra de Giovanni Pergolesi é uma ópera de curta duração e é considerada a origem da ópera cômica.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>Quando: </strong>terça-feira (20), à s 20h<br><strong>Onde:</strong> Harmonia Lyra (Rua Quinze de Novembro, 485, Centro)<br><strong>Quanto: </strong>Três quilos de alimentos não perecíveis. Retirada de ingressos na secretaria da Sociedade Harmonia Lyra (de segunda à sexta-feira, das 9h15 à s 11h45 e das 14h15 à s 17h45). Fonte: Diário Catarinense