Agente do Desage é baleado durante tentativa de sequestro

Rio – Um agente do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) sofreu uma tentativa de sequestro, por volta das 18h desta sexta-feira, na porta do Educandário Santo Expedito, unidade de internação para menores infratores. O órgão fica no terreno anexo ao Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com informações do Sindicato dos Servidores do Departamento Geral de Ações Socioeducativas ( Sind-Degase), André Jesus saía da unidade, quando foi abordado por dois homens armados que aparentavam ser menores de idade. Os suspeitos teriam ordenado que o agente entrasse dentro do carro.

Ainda segundo o Sind-Degase, a vítima temendo ser torturada e morta, teria pulado do veículo em movimento. A dupla reagiu e André foi baleado de raspão no peito pelos suspeitos. André foi até o 14º BPM (Bangu) onde recebeu o socorro de policiais militares. Ele foi encaminhado ao Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, também na Zona Oeste, onde passou por atendimento médico e foi liberado.

O homem teve o veículo roubado pelos suspeitos. A ocorrência foi registrada na 34ª DP (Bangu).

