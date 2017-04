Agora em Curitiba: Warung Day Festival #warungdayfestival

Grandes artistas da música eletrônica se apresentando em um cenário natural exuberante: é isto o que faz do Warung Beach Club um lugar singular. Esta combinação entre a natureza e boa música é uma das responsáveis pelo sucesso do “templo”, e foi em torno dela que o clube realizou seu primeiro festival, o Warung Day Festival, na cidade de Curitiba.

Um dos mais tradicionais espaços do Brasil para grandes eventos, a Pedreira Paulo Leminski se notabilizou não apenas pelos memoráveis shows dos quais foi palco, mas principalmente por ser um lugar com características especiais: as pedras remanescentes da história do local compõem um mosaico impactante ao lado da vegetação nativa repleta de araucárias e um lago artificial.

Assim como Warung, um local com um visual único – e que se encaixou perfeitamente como cenário ideal para o primeiro festival do clube. E se no Warung o nascer do sol é um momento transformador, o Warung Day Festival propôs também uma nova maneira de celebrar o dia: a primeira edição do festival aconteceu na tarde ensolarada do dia 17 de maio e aproveitou ao máximo a luz do sol – privilegiando ainda mais a paisagem e seguindo o exemplo de tradicionais eventos do mesmo porte (day festivals) realizados mundo afora.

