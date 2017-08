Agosto Dourado terá diversas ações em Florianópolis

A prefeitura de Florianópolis promove o movimento Agosto Dourado para expandir as atividades que marcam a 25ª Semana Mundial de Aleitamento Materno – SMAM 2017. O objetivo é estimular a reflexão sobre a importância do aleitamento materno para a vida das crianças, da família e da sociedade em geral.

No mês do Agosto Dourado intensificam-se as ações de educação em saúde sobre os benefícios do aleitamento materno em todas as unidades de saúde do município. A ideia é reforçar a informação de que o leite materno é o único alimento capaz de garantir a sobrevivência humana em condições de extrema escassez, tendo o maior percentual de impacto para garantir a saúde infantil.

Dados do aleitamento em Florianópolis

No Brasil, a Pesquisa Nacional de Prevalência em Aleitamento Materno apontou uma prevalência de 41% de crianças menores de 6 meses amamentadas exclusivamente com leite materno. Em Florianópolis, dados desta mesma pesquisa indicam índices de 63,8% em menores de 4 meses e de 52,4% em menores de 6 meses, sendo considerada a segunda capital com a melhor prevalência de aleitamento materno exclusivo.

A Capital catarinense desenvolve ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, um esforço no sentido de aumentar ainda mais as taxas de amamentação, como os hospitais amigos da criança, bancos de leite, Central de Incentivo ao Aleitamento Materno, grupos de gestantes na iniciativa pública e privada e adesão à licença maternidade de 6 meses para as funcionárias municipais.

A Secretaria de Saúde de Florianópolis conta, atualmente, com 35 tutores da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil pelo Ministério da Saúde, que propõe a construção de atividades voltadas à amamentação e alimentação saudável adequadas à realidade de cada local, com a corresponsabilidade de todos para a construção de um fluxo de acolhimento ao usuário e a concretização das metas pactuadas.

As oficinas da estratégia são realizadas nos centros de saúde, que também oferecem Cantinhos da Amamentação – espaços destinados à promoção do aleitamento materno.

Programação

FLORIANÓPOLIS-SC:

05/08/2017 – A HORA DO MAMAÇO FLORIPA 2017, às 14 horas, no Parque de Coqueiros –promovido pela Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis/COMAMAS. Conta com a parceria da 18ª GERSA, UNIMED Grande Florianópolis, Hospital Universitário, Maternidade Carmela Dutra, Hospital Regional de São José, Hospital Ilha, Clínica Santa Helena, Associação de Doulas de Santa Catarina.

19/08/17 – A HORA DO MAMAÇO FLORIPA 2017, às 14 horas, no Parque da Luz –parceria com o CDL Florianópolis, Associação de Pediatras do Hospital Florianópolis, Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis – COMAMAS.

25/08/17 – A HORA DO MAMAÇO FLORIPA 2017, às 14 horas, no Parque do Córrego Grande – promovido pela rede social Amiga Materna, apoiado pelo COMAMAS, as maternidades e a Rede de Saúde de Florianópolis.

Durante todo o mês – Mobilização da comunidade pelas equipes de saúde da família – unidades Básicas de Saúde de Florianópolis intensificarão o tema amamentação entre os grupos educativos.

28 e 29/08/17 – II Congresso Catarinense de Aleitamento Materno – promovido pela ALESC, a Associação dos Pediatras do Hospital Florianópolis, Qualirede, em parceria com o Comitê de Aleitamento Materno e Alimentação Saudável de Florianópolis/COMAMAS/Capital Criança – SMS Florianópolis, Secretaria de Estado da Saúde, Universidade Federal de Santa Catarina.

Maternidade Carmela Dutra:

01/08 à 07/08 – CAIXA DOS SABERES DA AMAMENTAÇÃO

Na sala de banho dos RNs dos postos I e II, na sala de espera do ambulatório de gestação de alto risco, no Banco de Leite e na UTI neonatal, serão colocadas caixas contendo frases com dicas sobre amamentação com a finalidade de apoiar e incentivar o aleitamento materno.

MURAL INFORMATIVO

No mural do refeitório da Maternidade Carmela Dutra será colocado informações sobre curiosidades do leite materno.

07/08 – 15:00h – RODA DE CONVERSA

Profissionais da área da saúde Maternidade Carmela Dutra que estão amamentando irão compartilhar suas experiências sobre a amamentação.



Fonte: Floripa News