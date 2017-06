Airbus Group, Nokia e Siemens participam da GTR Europe Trade

Reconhecida como uma importante reunião de mercado para comerciantes e especialistas em finanças de exportação, financiadores e chefes de negócios regionais, a Conferência GTR Europa Trade & Export Finance 2017 terá lugar em Paris.

Este evento de um dia apresenta sessões dirigidas por empresas e corporativas, duas correntes da tarde – uma cobrindo os principais mercados africanos e outra analisando o impacto da tecnologia disruptiva no financiamento do comércio – e várias quebras de rede, permitindo que os participantes expandam sua base de contatos e obtenham informações valiosas. Esperados no comparecimento são alguns dos maiores nomes internacionais, como o Airbus Group, Nokia e Siemens.

“O significado do comércio na Europa, obviamente, esteve na vanguarda da agenda de notícias global durante o último ano, com discussões sobre a Brexit e a UE, as eleições em todo o continente e as preocupações com o protecionismo de mais longe, todos colocando desafios para as empresas comerciais, Exportadores e financiadores de apoio “, diz Jeff Ando, &8203;&8203;diretor de produção da Eventos GTR. “A reunião deste ano refletirá sobre tudo isso, enquanto ouvira de primeira mão daqueles que operam no nível do solo do comércio regional e internacional”.

Os principais apoiantes da conferência incluem BPL Global, Crédit Agricole, Standard Chartered e MUFG, bem como a Câmara Internacional, o ICC, a Associação Internacional de Institutos Executivos Financeiros e a AZ Media.

Fonte: floripanews