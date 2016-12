Alcione deve receber alta nesta sexta-feira

O Dia

– Cantora foi submetida à cirurgia de angioplastia com colocação de stent –

São Paulo – Internada desde domingo no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, a cantora Alcione, de 69 anos, receberá alta nesta sexta-feira. Alcione teve um mal-estar com tonturas e foi submetida à uma cirurgia de angioplastia com colocação de stent no coração. Segundo os médicos, a recuperação foi rápida.

A cantora deverá pegar um voo na sexta-feira para volta ao Rio de Janeiro. Segundo a assessoria, Alciona está feliz porque vai passar o Natal com a família. A equipe médica recomenda repouso absoluto nos próximos dias e uma dieta sem açúcar, gordura e álcool.

