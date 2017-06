Alegria invade o República Brasil de São João em Balneário Camboriú

O dois mais tradicionais karaokê de Balneário Comburiú, o Kasa Hostel e o Interditado se unem e promove a maior e mais animada festa junina da região fazendo de Balneário Camboriú a cidade entrar no clima das festas juninas.

No sábado dia 24 de junho, acontece o “Arraiá Eletrônico”, que vai unir a celebração tipicamente brasileira com cantoria por conta dos convidados, inicia às 20 horas e se estende até meia noite, após, a festa continua por conta dos Djs Hemily Rodrigues, KAHSH, Jhon Miguel, em outro ambiente super agradável.Além da decoração temática com bandeirinhas, balões e tudo o que integra o evento, haverá a alegria contagiante nos espaços temáticos como pescaria, barraca do beijo, sorteios e surpresas! Haverá também um Correio do Amor ou Correio Elegante conhecido por caipiras, para os apaixonados, e quem for vestido com traje caipira ainda participa do concurso de melhor traje que será premiado.

. Vale destacar que a festa é destinada para toda a família, com atrações para todas as idades.

Serviço

O que: Festa Junina do Kasa Hostel e Interditado no República Brasil

Quando: Sábado, 24 de junho, a partir das 20h

Onde: Rua 1601 n° 361, Centro , esquina com a Av. Brasil – Balneário Camboriú – SC.

Reservas e informações: (47) 99234-2500

Confirme sua presença no facebook: https://goo.gl/y6GHzv

DJ Hemily Rodrigues

DJ Jhon Miguel

DJ KAHSH