Alesc celebra os 40 anos de atuação da Polícia Militar Rodoviária em SC

Os 40 anos de criação da atividade de Polícia Militar Rodoviária (PMR) em Santa Catarina foram destacados na noite dessa quarta-feira (8) em uma sessão especial promovida pela Assembleia Legislativa. A solenidade, realizada no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, contou com a presença de lideranças políticas, profissionais da área de Segurança Pública e representantes de poderes e órgãos públicos.

O policiamento nas rodoviárias catarinenses foi instituído oficialmente no dia 11 de agosto de 1977 com a ativação do Pelotão de Polícia Rodoviária Estadual, que tinha como missão básica prestar auxílio, orient ação e socorro aos motoristas, além de fiscalizar o cumprimento das normas de trânsito.

Atualmente o serviço é prestado por meio de um comando de policiamento rodoviário, dois batalhões e 24 postos, distribuídos por todo o território catarinense. A instituição está presente diuturnamente nas 90 rodovias catarinenses, totalizando 4 mil quilômetros patrulhados.

Proponente da sessão, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Silvio Dreveck (PP), destacou em seu discurso os serviços prestados pela instituição ao longo de quatro décadas, por um trânsito melhor e mais seguro aos catarinenses. Ele também agradeceu aos homens e mulheres que nela atuaram. “A Assembleia Legislativa recebe com orgulho as autoridades homenageadas nesta sessão especial e junta-se à sociedade de Santa Catarina neste gesto de agradecimento e gratidão. Parabéns a todos os homenageados e o nosso reconhecimento por suas valorosas contribuições à causa por um trânsito melhor e mais seguro para os catarinenses.”

Já o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Paulo Henrique Hemm, que falou em nome dos homenageados, agradeceu a solenidade promovida pelo Parlamento catarinense em favor da Polícia Rodoviária Estadual. “O momento é de agradecimento e honra-me a distinção de falar em nome dos homenageados desta noite. Quero agradecer pela honraria recebida, que ficará marcada de forma indelével na vida de cada um de nós. Também agradecer pelo reconhecimento desta tão importante Casa Legislativa em prol da segurança pública do nosso estado.”

Atual comandante da PMR, o Coronel José Norberto de Souza Filho, falou do orgulho de estar à frente da corporação, cujos profissionais qualificou como abnegados guardiões das rodovias por atuarem diuturnamente, ainda que em condições climáticas desfavoráveis, no intuito de salvar vidas. Ele lamentou, entretanto, que tais ações nem sempre sejam devidamente compreendidas pelos usuários das rodovias. “Esperamos, muitas vezes, apenas que a sociedade não nos queira mal, estamos ali para prevenir, evitar que na próxima curva não tenhamos mais uma nova vítima. Buscamos apenas a gratidão e o reconhecimento, pois estamos na rodovia com uma única missão, proteger.”

Fechando a sessão, o vice-governador do Estado, Eduardo Pinho Moreira, ressaltou a presença “firme e dedicada” dos policiais rodoviários catarinenses, cuja atuação em fiscalização e segurança, considera fundamentais para o desenvolvimento do agronegócio e do turismo em Santa Catarina. “Vocês são extremamente importantes para continuarmos progredindo e nos orgulhando cada vez mais desse estado. Por tudo isso, nosso agradecimento a todos vocês, que merecem todo o incentivo e reconhecimento do estado de Santa Catarina.”



Fonte: Floripa News