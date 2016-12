Almoço natalino de graça na Central

O Dia

– Restaurante Popular não vai cobrar R$ 2 hoje por refeição especial –

Rio – Uma surpresa de presente de Natal para 1.500 pessoas. O almoço especial que seria servido nesta sexta-feira a R$ 2 no Restaurante Popular da Central do Brasil, agora será de graça. A decisão de isentar o pagamento foi anunciada ontem à noite pela HB Multiserviços (antiga Home Bread), empresa que administra o espaço. O restaurante está fechado desde outubro por falta de pagamento do governo estadual, e reabrirá as portas hoje, exclusivamente para a ocasião.

O restaurante funcionará das 11 às 14h30, e as refeições serão servidas por ordem de chegada. O cardápio especial terá salada mista, pernil à Califórnia, farofa de passas, arroz, feijão, refresco, doce de leite e um mini panetone para cada um. Antes, o local chegava a servir 3.750 refeições por dia a trabalhadores de baixa renda, desempregados, estudantes, aposentados e moradores de rua.

A empresa, que administra mais dois restaurantes populares, também fechados, alega que a dívida acumulada do estado desde janeiro chega a R$ 18 milhões. O prefeito Eduardo Paes prometeu assumir os custos em setembro, “mas o município também não honrou o compromisso”, informou, em nota.

Fonte: O Dia