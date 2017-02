Alongamento com foco em atletas

Se o alongamento é indicado para todas pessoas, ele se faz fundamental para os atletas de alto rendimento. O músculo que não está adequadamente alongado torna-se muito mais suscetível a estiramentos ou rupturas (lesões) quando submetido a forças repentinas. Já o músculo alongado permite ao atleta movimentos mais completos, mínimo risco de lesões e melhor desempenho físico.

A fisioterapeuta Goretti Maia é especialista em alongamento para atletas. Adepta do método SGA, sigla em inglês de Stretching Global Ativo, ela trabalha em grupo movimentos e exercícios que consistem em desenvolvimento corporal terapêutico das deformidades e das patologias músculo esqueléticas, baseado no alongamento das cadeias musculares mais retraídas.

"O método serve para todo mundo, mas foi criado para atleta. Um ciclista precisa ter as costas arqueadas para conseguir melhor desempenho em prova, mas se ele tiver aquelas costas fora da prova ou do treino, ele desenvolverá deformidade", explica a fisioterapeuta. O objetivo é realizar o alongamento de cadeias sem que se perca características necessárias para o atleta de alta performance.

A cearense agora vem incrementando o método criado por Phillipe E. Souchard. Bailarina clássica, praticante do yoga e fisioterapeuta, Goretti adicionou um pouco de cada área para conseguir melhor resultado. "É aproximadamente 1h20 de aula com técnicas. Ensino duas ou três posturas de alongamento de cadeia muscular a cada sessão", explica a especialista.

Entre os resultados, ela cita a de uma fisiculturista que conseguiu ganhar amplitude nos movimentos, melhorou a postura e ganhou até mesmo mais definição, além de ter registrado um menor número de lesões.

Hábitos

O alongamento opera grandes resultados, mas é preciso adotar outro hábitos. "Um corpo forte e alongado é um corpo saudável, a princípio", incentiva a fisioterapeuta. Ela indica a ingestão de bastante água, alimentação correta e que obedece horários e controle do estresse.

"Quem não bebe água tem a musculatura mais encurtada. Costumo dizer que, com água, força e alongamento, você vai ter uma vida com qualidade até 150 anos. Passar do horário de se alimentar estressa o organismo. Procure sair de casa mais cedo e evitar o trânsito. São coisas pequenas que se pode fazer a seu favor", reforça. (KZ)

Fonte: diariodonordeste