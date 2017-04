Alta do PIB de 2017 cai de 0,47% para 0,41%

O mercado financeiro voltou a reduzir a previsão para o crescimento da economia neste ano. De acordo com a pesquisa Focus divulgada na manhã desta segunda-feira (10) pelo Banco Central (BC), a mediana das expectativas para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB) em 2017 caiu de 0,47% para 0,41%. Há um mês, a perspectiva era de avanço de 0,48%.

Para 2018, a estimativa para o crescimento da economia permaneceu em 2,50% pela terceira semana seguida. Quatro semanas atrás, a expectativa estava em 2,40%.

No mesmo relatório Focus, as projeções para a produção industrial para 2017 permaneceram em 1,20%. Há um mês, estavam em 1,22%. Para 2018, a estimativa de crescimento da produção industrial subiu de 2,06% para 2,19%. Quatro semanas antes, essa previsão era de 2,06%.

Já a projeção para o indicador que mede a relação entre a dívida líquida do setor público e o PIB para 2017 caiu de 51,70% para 51,50%. Há um mês, estava em 51,55%. Para 2018, as expectativas no boletim Focus permaneceram em 55,00%, projeção que já se repete há dez semanas.

Balança comercial

A despeito dos efeitos negativos da Operação Carne Fraca sobre as exportações do setor da carne, os economistas do mercado financeiro elevaram pela terceira semana seguida a previsão para o superávit da balança comercial em 2017. A estimativa de saldo positivo este ano subiu US$ 50,07 bilhões para US$ 50,90 bilhões ante US$ 48,70 bilhões de um mês antes.

Para 2018, os economistas do mercado também demonstram otimismo e elevaram a projeção de superávit de US$ 41,90 bilhões para US$ 42,49 bilhões. Há um mês, a expectativa estava em US$ 40,00 bilhões.

Para as transações correntes, as previsões coletadas pela pesquisa Focus para 2017 indicaram expectativa de manutenção no saldo negativo em US$ 26,00 bilhões. A expectativa de déficit externo em 2018 caiu ligeiramente, de US$ 36,50 bilhões para US$ 36,25 bilhões. Um mês atrás, o rombo projetado era de US$ 26,50 bilhões e US$ 36,00 bilhões, respectivamente.

Para os analistas consultados semanalmente pelo BC, o ingresso de Investimento Direto no País (IDP) será mais do que suficiente para cobrir o resultado deficitário. A mediana das previsões para o IDP em 2017 segue em US$ 75,00 bilhões. Para 2018, a perspectiva de entrada de investimento direto caiu de US$ 74,50 bilhões para US$ 74,00 bilhões. Quatro semanas antes, o mercado previa entrada de US$ 72,00 bilhões para os dois anos. A projeção do BC para 2017 é de IDP de US$ 75,00 bilhões.

