Alunos da Udesc promovem risoto solidário no domingo em prol de jovens da comunidade Frei Damião

Alunos de Administração da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) engajados no Projeto Pequenos Heróis promovem um almoço solidário no próximo domingo (29), no Jurerê Beach Village, em Florianópolis, em prol do Projeto Dorcas, que atende jovens na comunidade Frei Damião, em Palhoça, uma das mais carentes da Capital.

Com início às 12h e ingresso a R$ 40 (bebidas não inclusas), o “Risoto dos Heróis” terá três tipos de risoto no cardápio (carne, frango e alho poró) e música ao vivo, entre outras atrações. O evento terá uma sessão de autógrafos com a vencedora da quarta edição do MasterChef Brasil, Michele Crispim.

Os ingressos podem ser adquiridos com voluntários do projeto (mais informações podem ser obtidas pela página no Facebook ) ou diretamente no local, após o início do evento.

Sobre o projeto

O Projeto Pequenos Heróis visa arrecadar cerca de R$ 80 mil para equipar a sede do Projeto Dorcas com produtos e equipamentos necessários para suas atividades – a entidade atende cerca de 60 jovens entre 6 e 14 anos, no período do contraturno escolar, com aulas de inglês, música, dança, jiu-jitsu, computação e reforço escolar.

A iniciativa mobiliza 41 estudantes do sétimo termo noturno de Administração e integra a disciplina Gerenciamento de Projetos, ministrada pelo professor Leandro Schmitz no Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas (Esag).

Além de eventos como happy hours e o almoço solidário, os acadêmicos promoveram este mês um bazar e também buscam captar recursos com a parceria de empresas, organizações e pessoas interessadas em apoiar a causa. Uma das ações é uma ferramenta de financiamento colaborativo .

A equipe também realiza encontros de integração com o público da casa, como a visita à sede do Projeto Tamar, na Barra da Lagoa, em setembro.

Serviço

O quê?: Risoto dos Heróis.

Quando: 29 de outubro, a partir das 12h.

Onde: Jurerê Beach Village, Alameda César Nascimento, 646, Jurerê Internacional, Florianópolis.

Quanto: R$ 40 (bebidas não inclusas).



Fonte: Floripa News