Alunos de escola aprendem visitando vinícolas catarinenses

<p>Pioneiro em levar estudantes para dentro das vinícolas catarinenses, o professor Gil Karlos Ferri retomou o projeto esta semana em Campo Belo do Sul. Há dois anos ele tem aproximado os alunos da escola Padre Antônio Vieira, que fica em Anita Garibaldi, das propriedades que produzem vinhos finos de altitude aqui no Estado.</p><p>Além de conhecer a produção em si, os alunos aprendem sobre a economia, a história e o turismo nas regiões visitadas.<br></p> Historiador Gil Karlos Ferri e enólogo Leonardo Ferrari durante saída de campo no sítio na vinícola Abreu Garcia, em Campo Belo do Sul. Foto: Rubens Godoy / Divulgação <p><strong>Acompanhe as publicações de Camille Reis </strong></p><p> Renovada a parceria entre as confederações de tênis do Brasil e da França <br> Festival Gastronômico de Pomerode vai resgatar pratos tradicionais alemães <br> Ator Paulo Betti se apresenta no fim de semana em Florianópolis <br></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –> contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense