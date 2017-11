Alunos do Programa Arte nos Bairros apresentam espetáculo teatral em Itajaí

A escola Alunos do Exercício Cênico Anchieta (AECA) integra o Programa Arte nos Bairros, da Fundação Cultural de Itajaí, e oferece aulas de teatro gratuitamente. A formação da primeira turma será com a apresentação do espetáculo a “A Revolta dos Brinquedos”. A peça estará em cartaz no feriadão de Finados na Casa da Cultura Dide Brandão.

De acordo com o diretor da AECA, Valentim Schmoeler, por meio do Programa, são atendidos 45 alunos a partir dos 14 anos. Divididas em quatro turmas, as aulas são realizadas todos os domingos pela manhã nas Casa da Cultura Dide Brandão e têm atraído cada vez mais jovens e adultos para dentro do ambiente teatral.

“É muito interessante ver pessoas naturais da cidade com vontade de aprender teatro e, principalmente, colocar em prática tudo aquilo que é absorvido nas aulas”, comenta Valentim.

O elenco de “A Revolta dos Brinquedos” é composto pelos alunos do Arte nos Bairros vai estar em exibição nos dias 04 e 05 de novembro, às 16h, na Casa da Cultura de Itajaí.

De acordo com Valentim, as peças teatrais têm o intuito de serem remontagens e adaptações de trabalhos originais. Desse modo, é garantido a autonomia e o exercício de criatividade entre alunos e mestres, respeitando sempre todo o material que serve de inspiração.

Ainda segundo o ator, outras peças do Programa Arte nos Bairros estrearão no mês de novembro. Elas são relacionadas a recitais de poesia de Bento Nascimento, poeta itajaiense, e do inglês William Shakespeare.

Programa Arte nos Bairros

Ao todo, são atendidas 1148 pessoas de todas as idades. O programa tem 28 polos espalhados em 18 bairros de Itajaí. O trabalho é desenvolvido por 25 professores em 14 cursos diferentes desde o segundo semestre desse ano.



