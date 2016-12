Ambev assume patrocínio do maior complexo de entretenimento do Sul do Brasil

Com a mudança, Skol, Skol Beats, Budweiser, Brahma e Stella Artois passam a fazer parte do menu de bebidas e da ativação do complexo Music Park pelos próximos quatro anos

A Ambev apresenta uma super novidade que promete movimentar o verão de Floripa. O maior complexo de entretenimento do Sul do país, o Music Park, localizado em Jurerê Internacional, tem virada de patrocínio. A Ambev assume o espaço com contrato que tem duração de 4 anos. Entre os principais eventos já recebidos estão nomes como David Guetta, Kiss, Jack Johnson, Guns´n´Roses, The Offspring, Amy Winehouse, Bruno Mars, Ivete Sangalo, Jorge & Matheus, Wesley Safadão, entre outros. O complexo receberá 35 eventos no verão, já confirmados.

Com a mudança, Budweiser, Brahma, Stella Artois, Skol e Skol Beats passam a fazer parte do menu de bebidas da casa. Para Nathália Freitas, gerente regional de marketing regional da Ambev, a novidade certamente será um sucesso. “Nós estamos muito felizes em anunciar esta parceria com o Music Park logo no início do verão 2017. O público de Floripa é antenado, moderno e ousado, assim como as marcas Ambev e temos certeza que, ao lado da casa, iremos reforçar ainda mais os nossos laços com a Ilha da Magia e com os nossos consumidores”, comenta.

O Music Park é formado pelas casas Stage Music Park, Pacha Floripa, Villa Mix, Terraza, Garden Music Park e Posh. Cada casa possui operação independente e juntas atendem os mais diferentes tipos de público – dos que gostam de música eletrônica aos que curtem MPB, pop, rock, sertanejo, pagode, samba e axé – somando atrações nacionais e internacionais dos mais variados gostos e estilos.

“Consideramos um marco na história do Music Park essa nova parceria com a Ambev, que hoje está consolidada como a maior cervejaria do mundo. A união da empresa líder no mercado de cervejas com o principal complexo de entretenimento dos 3 estados do Sul deve produzir grande resultado. Toda nossa equipe está extremamente animada com o potencial dessa nova fase, que promete ser marcada por grandes eventos, contribuindo ainda mais para o setor do entretenimento da região”, afirma Doreni Caramori Jr., sócio do Grupo ALL.

A Ambev e o Grupo All consideram a parceria como um marco para o entretenimento em Florianópolis e estão programando muitas novidades que serão lançadas durante o verão e seguem após a temporada, movimentando o setor da região.

Confira as mudanças a seguir:

Stage Music Park

Palco das principais atrações do complexo Music Park, o Stage, agora novamente com seu nome de origem, tem capacidade para 12 mil pessoas e é o palco referência de todos os grandes concertos do Sul do Brasil. O local está totalmente preparado para receber grandes artistas nacionais e internacionais. O espaço possui uma estrutura singular, tendo um palco principal e um secundário, além de camarotes, que se disponibilizam nas laterais da pista. Já passaram pelo local grandes nomes da música nacional e internacional. Nesse verão, a casa recebe festas como Gigantes do Samba II (1/12), Festeja (28/12, com Henrique e Juliano, Zé Neto e Cristiano, Maiara e Maraísa, Marília Mendonça entre outros), Cartel Festival (29/12), Park Sertanejo (7/1, com atrações como Fernando e Sorocaba, Marcos e Belutti, Thaeme e Thiago), O Rappa (20/1), Kaballah Summer (28/1), e é a maior casa de shows do estado.

Para acompanhar os eventos de diversos estilos, diferentes marcas Ambev irão promover as festas no Stage, moldando-se a cada evento e dando sempre uma cara nova ao complexo.

Posh Club

Sensação do verão do hemisfério sul, a casa mistura luxo e sofisticação e passa a receber patrocínio da Stella Artois, marca premium da Ambev e que tem se aproximado cada vez mais do público catarina. Sua programação chega na décima temporada. A capacidade é de 800 pessoas. Por ser um clube sazonal – abre as portas apenas durante a temporada de verão -, a Posh Club recebe vips e jetsetters, que aproveitam o verão na Ilha de Santa Catarina para prestigiar a cidade e seus atrativos turísticos. Todos os anos a casa recebe nova decoração e, em 2014, a maior surpresa foi a reforma no teto, que abre completamente, fazendo com que as noites sejam ainda mais especiais dentro da casa. Para o verão desse ano, a casa reabre no dia 25/12 completamente lotada e tem festas com djs convidados nos dias: 27, 28, 29 e 30 de dezembro, 1, 6, 7, 13, 20 e 27 de janeiro. 3, 10, 24 e 16 de fevereiro.

Villa Mix

Novidade para o verão 2017, o espaço Villa Mix recebe patrocínio e Brahma. Conhecido por realizar os maiores festivais de música sertaneja da atualidade e por suas casas noturnas que proporcionam uma experiência única aos amantes do gênero, o Villa Mix chega a Floripa nesta temporada, para ocupar um espaço no complexo Music Park. O novo ambiente abre as portas com uma festa de inauguração no dia 17/12, com apresentação do cantor revelação do sertanejo, Jefferson Moraes. Também já estão confirmados shows de Jorge e Mateus no dia 26/12, Matheus e Kauan em 27/12, o retorno das coleguinhas Simone e Simaria em 29/12 e Israel Novaes em 30/12. O início de 2017 segue animado, com Aviões do Forró em 05/01 e Michel Teló dia 06/01, reforçando uma programação formada pelos artistas que estão no topo das paradas nacionais. Mais datas devem ser anunciadas, totalizando cerca de 10 festas ao longo da temporada.

Pacha Floripa

A Pacha passa a ser patrocinada pela Budweiser, o selo autêntico e que incentiva seus consumidores a agir de acordo com suas próprias premissas, sem se preocupar com o que os outros pensam. Em Florianópolis desde 2008, a griffe está nas principais cidades e destinos de férias do mundo, como Ibiza, Marrakesh, Londres, Nova York, Girona, Valência, Buenos Aires e Madri. No Brasil, além de Florianópolis está também em São Paulo, Goiânia e Búzios. A casa tem foco em música eletrônica e a partir de 2016 cede noites para o Villa Mix.

Terraza

O Terraza surgiu com o intuito de reunir amantes da música eletrônica em um ambiente descontraído e democrático e passa a ter patrocínio da Skol Beats. A bebida tem tudo a ver com o espaço, já que aposta em líquidos com muito sabor, embalagens com atitude e modernidade, pensadas especialmente para o consumidor da balada. O portfólio Beats traz as já consagradas Skol Beats, Skol Beats Senses, Skol Beats Spirit e a mais recente lançamento Skol Beats Secret. A casa surgiu em 2012 com um afterparty da PachaFloripa e logo se consolidou como um club que alimenta a cena noturna da cidade. O espaço conta com curadoria musical de seu núcleo de DJs residentes, formado por Emmy Betiol, Ricardo Lin, Gustavo Pamplona, Abraham e Kosmo. Neste verão o espaço recebe 3 eventos: Mamba Negra (16/12) com Teto Preto, Cashu, BenjamemSallum, Ricardo Lin e Vjlinien; Terraza Virada (31/12) com as atrações: Victor Ruiz, Violet, Abraham, Kosmo, Ricardo Lin, Vjlinien, C-lo, Caetano, Eduard, Guto e Pin e Nocturna com 12 atrações.

Novo ambiente no Garden

Repaginado, o Garden passa a ter foco total no público jovem, um espaço democrático e de convivência. Localizado na área de convergência entre as quatro casas do complexo de entretenimento Music Park: Pacha Floripa, Terraza Music Park, Stage e Posh, a casa será assinada pela Skol e o novo nome divulgado em breve.

Mystik

O Mystik é um espaço dentro do complexo destinado a receber os turistas neste verão – serão 5 eventos, com duas pistas – uma de música eletrônica e outra com ritmos variados. Um das bebidas que estará presente nas festas é a cerveja Quilmes, muito tradicional na Argentina e que tem tudo para ser muito bem recebida pelo público da casa.

Fonte: floripanews