"American Crime Story": veja primeiras imagens da temporada sobre o assassinato de Versace

<p>Depois do sucesso da primeira temporada de <i><b>American Crime Story</b>,</i> que tratou do caso <b>O.J Simpson</b> e ganhou dois Globos de Ouro, a segunda temporada abordará a morte do estilista <b>Gianni Versace</b> pelo assassino em série <b>Andrew Cunanan</b>. As primeira imagens da produção foram divulgadas pela <b>Entertainment Weekly</b>.</p> Edgar Ramirez como Gianni Versace Foto: Entertainment Weekly / Reprodução <p><b><i>The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story</i></b> vai contar a história do assassinato do italiano que dá nome à famosa marca (vivido por Edgar Ramirez), ocorrido em julho de 1997. Ele foi morto pelo gigolô Andrew Cunanan (Darren Criss), com tiros na nuca, na escadaria de sua mansão em Miami. A trama deve acompanhar a investigação do caso, sua repercussão pública e a reação dos familiares da vítima. </p> Penélope Cruz Foto: Entertainment Weekly / Reprodução <p>A trama contará no elenco com Penélope Cruz no papel de Donatella Versace – a atriz vai contracenar com Ricky Martin (no papel de Antonio D'Amico, então namorado de Gianni), Max Greenfield, Annaleigh Ashford e Nico Evers-Swindell. A estreia deve ocorrer no primeiro semestre de 2018.</p> Ricky Martin Foto: Entertainment Weekly / Reprodução <p><br></p> Edgar Ramirez Foto: Entertainment Weekly / Reprodução <p><br></p> Penélope Cruz Foto: Entertainment Weekly / Reprodução <p><br></p> Darren Criss como Andrew Cunanan Foto: Entertainment Weekly / Reprodução <p><br></p> Darren Criss Foto: Entertainment Weekly / Reprodução

Fonte: Diário Catarinense