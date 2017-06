Amistoso em prol de projetos sociais na África do Real Madri reuniu lendas do futebol nesse fim de semana

Com direito a assistência, Savio volta a jogar pelo Real Madrid no Santiago Bernabéu em goleada das lendas diante da Roma: “Evento espetacular”

Grandes estrelas do futebol mundial se encontraram ontem (domingo) no estádio Santiago Bernabéu para um amistoso em prol de projetos sociais na África. O evento anual chamado de Corazón Classic Match foi organizado pela Fundação Real Madrid e tua sua oitava edição. A partida foi disputada pelos times de lendas do Real Madrid e da Roma.

Fazendo valer o fator casa, o time madridista goleou o rival italiano por 4×0 com gols de Morientes (duas vezes), Figo e Congo. Ambas as equipes contaram com brasileiros em campo. Pelo Real Madrid jogaram Roberto Carlos, Savio e Ronaldo, que inclusive estreou no time das lendas. Já pela Roma, atuaram Lima, Aldair e Cafu.

Savio entrou em campo aos 35 minutos do primeiro tempo na vaga de Ronaldo. Vestindo a camisa 11 galáctica, Savio mostrou que segue atuando muito bem, arriscando jogadas individuais e, como de praxe, servindo os seus companheiros. Aos 12 minutos do segundo tempo, Savio deu um cruzamento na medida para Morientes, que concluiu de cabeça e marcou o terceiro gol dos mandantes.

Após a partida, Savio foi um dos jogadores que mais recebeu elogios da imprensa e de torcedores pela atuação. “Sempre bacana, mesmo após pendurar as chuteiras, receber o carinho e o reconhecimento. Foi muito especial voltar a atuar no Santiago Bernabéu, que considero minha segunda casa, ainda mais vencendo por goleada, dando assistência e tendo uma atuação positiva”, exaltou o jogador que nos tempos de profissional vestiu a camisa do Real Madrid em mais de 100 oportunidades.

Caracterizado pelo seu profissionalismo dentro e fora de campo, Savio exaltou mais um evento das lendas do Real Madrid. Foi o sexto jogo dele pelo time de estrelas do clube espanhol. “Como sempre tudo muito profissional. Foi um evento espetacular, principalmente pela causa em si. O estádio recebeu um grande público e toda a arrecadação da partida foi destinada aos projetos do clube no continente africano”, explicou o ídolo madridista.



