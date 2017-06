Andrey Lehnemann: conheça alguns dramas de tribunais que fizeram sucesso

<p>Enquanto a população brasileira se depara com as sequelas deixadas pelo julgamento do TSE, é impossível não analisar qual será a influência em obras futuras de nossa cinematografia. Se o Brasil é rico na produção de audiovisual, nunca trilhando uma única perspectiva, a projeção que podemos supor é, ao contrário do esperado, a forte influência econômica e política sendo discutida pela arte, nos próximos anos. Panoramas sobre acatamento, opressão, passividade, tolerância, direito, ordem e progresso, suspeito, deverão ser temas recorrentes. Isso é comum em regiões inundadas por algum contexto – o nosso, claro, político. No Oriente Médio, por exemplo, dezenas de filmes debatendo costumes perigosos, como o machismo predominante, foram temas claros durante um bom período. Na sociedade norte-americana, igualmente, a discussão era sobre o colapso econômico – o mesmo com a Europa, que nos trouxe filmes expositivos como <i>Tabu</i>, de Miguel Gomes.<br></p><p>Quanto a julgamentos e tribunais, que dispõem de nossas atenções nesses tumultuados anos, o cinema já nos entregou obras inesquecíveis que apresentam críticas sociais, jurídicas e até midiáticas. Qual o papel do cidadão nisso tudo? Da mídia? Como podemos mudar as coisas? Numa análise abrangente sobre o contexto que uma pessoa está inserida e o que a leva a cometer um crime, o Brasil já teve o filme de José Padilha, <i>Ônibus 174</i>, documentário que mostrava com profundidade o que chegava ao povo com julgamentos antecipados. Ainda no mundo dos documentários, o genial <i>O.J.: Made in America</i>, ganhador do Oscar desse ano, é um trabalho de quase oito horas que acompanha um dos julgamentos mais comentados dos EUA. Na obra, Ezra Edelman, o diretor, acaba estabelecendo não só uma abrangência sobre seu biografado, mas também sobre o próprio racismo na América. Preconceito, este, que já fora tema de outros brilhantes documentários que se passam em tribunais, tal como <i>O Sol é Para Todos</i>.</p><p>Numa abordagem recente, o público pode tanto olhar com carinho dramas poderosos, tal (o subestimado) <i>A Condenação</i> e <i>Conduta de Risco</i>, como também pode se entreter com a leveza inteligente de <i>O Júri</i>, que conta com atores do calibre de John Cusack, Dustin Hoffman, Rachel Weiz e Gene Hackman. Nos anos 90, <i>Filadélfia</i> e <i>Questão de Honra </i>nos inseriam em questões políticas palpáveis e genuínas. O primeiro, com a melhor atuação de Tom Hanks e Denzel Washington; o segundo, trazia a fala inesquecível do Coronel Nathan Jessup (Jack Nicholson): <i>you can’t handle the truth </i>(você não suportaria a verdade).</p><p>Uma década antes, em 80, os tribunais também recebiam filmes fantásticos, como aquele do gênio Sidney Lumet, <i>O Veredicto</i>, com Paul Newman. O diretor ainda entrou no mundo da justiça noutras oportunidades: <i>Sob Suspeita </i>e a obra-prima <i>12 Homens e uma Sentença</i>. Junto com o filme <i>12 Homens e uma Sentença</i>, que se passa praticamente todo numa sala de júri, os meus favoritos ainda conta com <i>Testemunha de Acusação</i>, de Billy Wilder, que adaptava uma história de Agatha Christie, <i>Anatomia de um Crime</i>, de Otto Preminger, <i>Justiça Para Todos</i>, de Norman Jewison, que conta com um dos monólogos mais marcantes de Al Pacino, o clássico <i>Julgamento em Nuremberg</i>, de Stanley Kramer, e <i>Glória Feita de Sangue</i>, de Stanley Kubrick, que nos exibe uma crítica diferente e específica.</p><p>Por sua vez, <i>Paradise Lost</i> e <i>A Tênue Linha da Morte </i>são casos à parte, já que ambos projetos salvaram a vida de pessoas inocentes. No documentário de Joe Berlinger e Bruce Sinofsky, a narrativa começava convencional, apenas como um retrato de um crime bárbaro, onde os assassinatos de três meninos, em Robin Hills, levaram as autoridades a três adolescentes. O motivo das suspeitas contra os jovens? As roupas que vestiam e as músicas que escutavam eram consideradas satânicas. Percebendo a falta de provas, os cineastas imediatamente passam a nos guiar pela perspectiva dos meninos, mostrando que eles não podiam ter cometido os assassinatos e que o sistema judiciário julgava inocentes. No terceiro filme, nós conhecemos os destinos dos três, agora com bem mais idade, e a identidade do assassino. É, provavelmente, uma das melhores trilogias da história do cinema.</p><p>O filme de Errol Morris, por sua vez, que já nos brindou nesses anos com <i>Sob a Névoa da Guerra</i> e <i>Uma Breve História do Tempo</i>, é fruto de uma pesquisa intensa sobre o assassinato de um policial durante uma abordagem de rotina, na cidade de Dallas, no Texas. Outro inocente está sendo julgado.</p><p>Julgamentos sociais e técnicos são diferentes, e o cinema conseguiu trabalhar com ambos durante esses anos. As peças para o cinema brasileiro dialogar com o público estão deixadas na mesa.

