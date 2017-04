Andrey Lehnemann: Faces distintas de um Brasil contemporâneo

<p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p> Foto: Divulgação / Divulgação <p>Em determinado momento do documentário <i>Tulio Piva – Pandeiro de Prata</i>, a artista Bibiana Petek dedilha uma música da autoria do compositor de Santiago e espera os aplausos que não vêm. É um segundo sutil, mas que reflete a simplicidade do artista, que sempre, independente da situação que está, espera o reconhecimento. Assim, antes de irmos para outra cena, observamos-lhe de cabeça baixa, olhando as cordas do violão com encanto, como se só elas soubessem o que tinha acabado de ocorrer. </p><p>Isso diz muito sobre o personagem-título do documentário, Túlio Piva, que passou a sua vida em busca dos merecidos aplausos, mas que não vieram da forma esperada. Assim, o que mais deixa marca na trajetória do sambista gaúcho é exatamente aquilo que nos chama atenção: a sua alma simples de artista. </p><p>O diretor Marco Martins sabe explorar essa simplicidade não só na exposição familiar e dos amigos e críticos do trabalho de Túlio Piva, mas traz para o documentário duas coisas que soam precisas no seu desenvolvimento: o ritmo e a incompletude. Se a montagem trata de dar um ritmo rápido para a história do sambista que era conhecido exatamente pelo seu ritmo inconfundível no violão, a história também acaba deixando de fora o final do clube Gente da Noite, a doença de Túlio e o seu legado. Soando incompleto, assim, mas curiosamente bem pensado, tendo em vista que a vida do artista sempre pareceu incompleta. </p><p>A mensagem fica: às vezes não interessa a quantidade de público que um artista possui, mas quem é o público dele. E a linha narrativa de Martins consegue deixar claro isso ao indicar o olhar sonhador e afortunado de Túlio Piva ao observar a juventude repaginando suas músicas, como se finalmente tivesse os aplausos que buscou toda a sua vida. Porque ali, naquele momento, Túlio percebe que, ao contrário dele, sua música jamais iria morrer.</p><p>São essas faces distintas de um Brasil variado culturalmente que nos evidenciam as qualidades documentais de nosso cinema. No filme <i>Central</i>, de Tatiana Sager e Renato Dornelles, por exemplo, não são os artistas que representam a incompletude. São presidiários vivendo em situações sub-humanas. Uma das falas recorrentes no documentário aponta exatamente para a influência que essas condições detêm na sociedade. </p><p>É um ciclo vicioso, de acordo com os depoimentos de <i>Central</i>, no qual a organização criminal sai sempre na frente do Estado. Se o Estado não dá a mínima, a lealdade ao crime é a grande vencedora. O filme de Tatiana e Renato não só discorre sobre a saúde e a superlotação do sistema carcerário, em específico na capital gaúcha, onde 89% das mortes são relacionadas a saúde e 11% por violência, como também é concreto na denúncia irônica de que o Estado supervisiona e lucra com a organização criminosa.<br>”É uma consolidação, no sentido que alguns espaços pertencem ao crime e são gerenciados pelo crime, que lucra em cima desses espaços; enquanto, de outro lado, o Estado faz de conta que controla o sistema, mas, na verdade, beneficia-se dele. Quem paga a conta é a sociedade”, afirma um dos entrevistados, numa das mais duras declarações do filme. </p><p><i>Por um Punhado de Dólares – os Novos Emigrados</i> caminha exatamente por essa perspectiva: o Estado e seu pensamento humano. As múltiplas faces, cores e ideias que residem no nosso mundo, mas que se complementam com um objetivo em comum:encontrar seu lugar de paz no mundo. A história começa com o olhar de um mexicano sobre o muro que separa o México dos Estados Unidos. Quando a globalização parece uma falácia, a família só se comunica por correio. A união vem de um punhado de dólares. Mas não se restringe à América. O filme de Leonardo Dourado também passeia por um cidadão de Gâmbia morando na Alemanha e dois brasileiros morando no Japão. </p><p>O documentário de Dea Ferraz, por outro lado, tenta compreender as vozes por trás de um comportamento coletivo. Se há machismo na sociedade, quem são as pessoas que compartilham a essência desse pensamento, muitas vezes sem perceber, e qual o nosso papel nisso? Não à toa, a representação de sete homens distintos discutindo sobre vídeos que apresentam mulheres em situações de violência funciona quase que como um senso, onde a cada 7 pessoas, uma delas se posiciona de forma mais amena, tentando provocar o preconceito dos outros, enquanto outras gritam suas intolerâncias. Assim, <i>Câmara de Espelhos</i> sugere um nome perfeito para um filme que raciocina como você se vê e como você realmente é.

