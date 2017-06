Aneel autoriza reajuste de energia para Tocantins e cidade de São Paulo

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou hoje (27) reajuste na tarifa de energia dos consumidores atendidos pela Eletropaulo. A empresa, que atende 6,9 milhões de unidades consumidoras localizadas na capital São Paulo, reajustará em 5,15% as contas de luz dos clientes residenciais.

O aumento médio, incluindo os consumidores de alta e baixa tensão, ficou em 4,48%, sendo 2,37% para alta e 5,37% para baixa tensão. Os novos valores passarão a ser cobrados a partir do dia 4 de julho.

A diretoria da Aneel também autorizou o reajuste médio de 5,52% na tarifa de energia da Energisa Tocantins (ETO). Os novos valores entram em vigor também a partir do dia 4 de julho. A empresa atende 570.903 unidades consumidoras no estado do Tocantins.

