Anitta se encontra com Lewis Hamilton no México

Em viagem pelo México, a cantora Anitta se encontrou com o inglês, piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton. Segundo o jornal Extra, os dois aparecem lado a lado em uma foto postada por um fã-clube do piloto e dirigiram quadriciclos juntos.

Em seu perfil no Instagram, a cantora brasileira postou apenas uma foto no México em que fala apenas da beleza do país. O perfil de Anitta se destaca, no entanto, por ser um dos 209 que o piloto britânico segue nas redes sociais.

Belezas do México 😍 Uma foto publicada por euanitta 🎤 (@anitta) em Jan 14, 2017 às 8:06 PST

Já Hamilton também postou uma imagem da viagem em seu perfil no Instagram. Na publicação, ele está em um quadriciclo em um local deserto no México.

We did it big in Mexico! 🇲🇽 #GodIsGreat Uma foto publicada por Lewis Hamilton (@lewishamilton) em Jan 15, 2017 às 10:12 PST

Fonte: diariodonordeste