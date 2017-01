Ano novo, fome fiscal

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>Já notou o eleitor que os governantes gostam de elevar os impostos bem acima da <b>inflação</b> ? E que muitos renegam as promessas de campanha, aumentando o que prometeram congelar?</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>Está nas raízes da história do Brasil. O brasileiro cedo se acostumou a pagar o quinto, o dízimo, a parte de César, chame-se o mandatário Gean, Colombo, Visconde de Barbacena, Marquês de Pombal ou o prefeito de plantão.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>O <b>IPTU </b> engorda todo mês de fevereiro a uma taxa sempre superior ao <b>IPCA</b> . O imposto sobre veículos, o <b>IPVA</b> , segue a mesma filosofia – a do quanto mais caro, melhor, embora essa arrecadação nunca chegue ao seu destino, que é, supostamente, a infraestrutura das estradas.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>A voracidade fiscal, contudo, não muda o triste panorama: prefeitos assumem transformados em bedéis ou em “garis”, como na “photo opportunity” de <b>João Doria</b> . Recolhem o lixo (quando a companhia municipal não está em greve) e mandam pagar o funcionalismo. A capacidade de investimento é sempre zero…</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>Políticos devem acreditar que o contribuinte ganha dois salários: um para sobreviver. Outro para pagar impostos.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>O preço das <b>passagens de ônibus</b> também obedece a essa lógica de reajustes exagerados, quase sempre acima da inflação. O único “interessado” que não é consultado é o pagador. Aquele ingênuo coitadinho que, um dia, na cabine eleitoral, imaginou estar bem protegido, ao passar “uma procuração” ao presidente, ao governador, ao prefeito.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>Que lógica preside a majoração de um imposto, seja municipal, estadual ou federal, em nível muito acima da inflação? A lógica da tirania fiscal, como a que inspirou o Marquês de Pombal.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”> ***</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>Os <b>impostos </b> chegaram ao Brasil junto com as caravelas, os selos, as taxas, os emolumentos e as obrigações reinóis – tudo compondo uma formidável carga fiscal, imposta aos súditos de uma monarquia tão cartorária quanto a portuguesa. É por ser imposto que este encargo se chama “imposto”. Se fosse uma escolha voluntária, suscetível de opção, chamar-se-ia facultativo, gostam de recitar, como desculpa, os sequazes do Marquês de Pombal.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>Próximo dos 38% do <b>PIB</b> , o volume de impostos sugados do brasileiro já beira algo como R$ 1,5 trilhão – tesouro este retribuído em “magníficos” serviços, ótima assistência médica e previdenciária, excelente base educacional e impecável segurança, com direito a apagões periódicos e assassinatos em série…</p><p><b>Acompanhe as colunas de Sérgio da Costa Ramos </b></p><p> <b>Os ritos do branco</b> <br></p><p><b> O ano em que a Terra parou </b><br></p><p><b> Raízes da impunidade </b></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense